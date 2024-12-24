6 способов, которые помогут легко уложить ребенка спать

Основная проблема, с которой сталкиваются многие родители - укладывание ребенка на сон. Эксперты поделились способами, которые помогут сделать это легко и без истерик детей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Придерживайтесь привычного распорядка дня

Дети часто начинают готовиться ко сну, как только замечают определенные признаки. Например, время купания, кормления и переодевания в пижаму.

Если спите в новом месте, то стоит брать с собой знакомые предметы ребенка (одеяла, игрушки, средства для сна и т.д.), чтобы они всегда чувствовали спокойствие. Это поможет поддерживать условия сна как можно более "нормальными".

Следите за признаками сна

Во время зимних праздников ребенок будет видеть много новых лиц и активностей, которые могут вызвать беспокойство у некоторых детей. Следите за признаками того, что они устали (потирание глаз, зевота, плач и т.д.) и соответственно регулируйте время сна.

Сбои сна

Помните, любые сбои в рутине, вызванные праздниками, являются временными. Решите, когда праздник официально "закончился", и используйте эту дату, чтобы вернуться к привычному расписанию сна.

Легкий массаж

Погладьте ребенка по спинке, ручкам и ножкам, используя детский крем или масло. Во время массажа пойте колыбельную или разговаривайте нежным голосом.

Монотонные звуки

Детям, чтобы заснуть, не всегда нужна абсолютная тишина. Иногда они лучше спят под шум пылесоса или радио. Найдите "свой" звук и тихонько включайте его, укладывая ребенка в кроватку.

Закрытые шторы

Иногда уложить годовалого ребенка спать днем - непростая задача, ведь они очень чувствительны к солнечному свету. Поэтому выберите для детской комнаты плотные шторы и закрывайте их, как бы демонстрируя, что пришло время отдыха.