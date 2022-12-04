Делаем самые простые обогреватели своими руками: экономно и легко

Отключения света приводят также к регулярным отключениям воды и отопления. Но не стоит отчаиваться - есть много способов, которые помогут вам быстро согреться в помещении и без крупных затрат.

Какие небольшие обогреватели можно сделать своими руками - читайте в материале ниже.

Мини-грелка

Самую простую сухую грелку можно сделать из старого носка и крупы. Вам понадобится шерстяной носок, старая наволочка или любая другая одежда, которую можно использовать как мешочек.

Внутрь можно насыпать рис, ячмень, овес, пшеницу, добавить сушеный травы или цветы - мята, лаванда.

Наполняем мешочек содержимым, крепко завязываем, зашиваем или перевязываем шнурком. Кладем в микроволновую печь на три минуты, включаем на высокую мощность. Аккуратно достаем из микроволновки (мешочек может быть очень горячим). Чтобы повторно разогреть - кладем в микроволновку на одну-две минуты.

Такая грелка согреет вам постель, кресло, где вы читаете книгу или работаете.

Если нет микроволновой печи или нет электроэнергии, чтобы ее включить, нагреть можно на обычной сковороде. Можно отдельно прогреть крупу с травами и насыпать в мешочек, а можно сразу весь мешочек нагреть на небольшом огне.

Бутылки

Запаситесь плоскими бутылками из стекла - в таких обычно продают виски и другие алкогольные напитки. Если таких нет - берите обычные, которые можно закрутить крышкой. На самый крайний случай - используйте пластиковые. Их от горячей воды покрутит, но они тоже дадут тепло.

Способ крайне простой - нагреваете воду, заливаете в бутылки, тщательно закрываете. Бутылки заворачиваете в полотенце или ткань и отправляете в постель. Через 10 минут ваша постель станет теплая. Такую грелку или несколько штук можно разложить в ноги и по бокам - вы точно согреетесь, чтобы уснуть.

Кирпич

Если у вас в доме есть газовая плита, то вы сможете повысить температуру в помещении в доме на пару градусов с помощью обычного кирпича.

Вам нужно установить небольшой огонь и положить кирпич поперек конфорки. Длинная часть кирпича должна быть обращена к вам. Если увеличить огонь, то кирпич будет нагреваться быстрее и отдавать тепло.

Важно! При использовании кирпича вам необходимо регулярно проветривать помещение, чтобы не получить отравление угарным газом.

Спиртовка

Возьмите обычную жестяную банку (из-под любых консервов) и спирт. Налейте спирт в банку и поставьте свою мини-печь подальше от плиты и других приборов. Накройте банку крышкой и несколько раз потрусите. Потом зажгите.

На такой мини-печке можно согреть воду или подогреть пищу. Для обогревания банку нужно установить в железную кастрюлю или даже ведро. Для такой мини-печки можно также использовать спиртовые таблетки, но тогда вам понадобится несколько банок.

Картофель

Возьмите крупную картофелину, разрежьте на две части. Ложкой сделайте углубление и поместите туда фитиль, закрепите его спичками. Налейте внутрь любое растительное масло.

Фитиль зажгите и поставьте картофелину под глиняный цветочный горшок с дырочкой посредине.

Для обогрева помещения можно сделать несколько таких свечей.