Бюджетные кексы на кефире, которые можно готовить хоть каждый день: простой рецепт

Быстрые и простые рецепты – настоящая находка для тех, кто любит вкусненькое, но имеет очень мало времени на кондитерские выкрутасы. Кексы на кефире – именно такой рецепт.

Своим способом поделилась кулинар Лилия Цвит на YouTube-канале, предлагающая сделать кексики шоколадными.

Ингредиенты на 12 шт. мука – 170 г

сахар – 150 г

сода – 1 ч. л.

какао – 30 г

кефир – 200 мл

яйцо – 1 шт.

масло растительное – 80 мл Пошаговое приготовление Соедините просеянную муку и просеянное какао. Отдельно соедините яйцо, сахар, ванильный сахар, кефир комнатной температуры, масло. Перемешайте венчиком до однородности. Добавьте к жидким сухие ингредиенты и замесите жидкое тесто, чтобы не было комочков. Выпекайте тесто в бумажных формочках. Наполните каждую форму на 2/3 и отправьте кексы печься в разогретой до 170 градусов духовке примерно на 30 минут. Готовую выпечку посыпьте сахарной пудрой, когда кексы остынут.