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Бюджетные кексы на кефире, которые можно готовить хоть каждый день: простой рецепт

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Понедельник 23 января 2023 08:30
Бюджетные кексы на кефире, которые можно готовить хоть каждый день: простой рецепт Иллюстративное фото кексов (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Быстрые и простые рецепты – настоящая находка для тех, кто любит вкусненькое, но имеет очень мало времени на кондитерские выкрутасы. Кексы на кефире – именно такой рецепт.

Своим способом поделилась кулинар Лилия Цвит на YouTube-канале, предлагающая сделать кексики шоколадными.

Ингредиенты на 12 шт.

  • мука – 170 г
  • сахар – 150 г
  • сода – 1 ч. л.
  • какао – 30 г
  • кефир – 200 мл
  • яйцо – 1 шт.
  • масло растительное – 80 мл

Пошаговое приготовление

Соедините просеянную муку и просеянное какао. Отдельно соедините яйцо, сахар, ванильный сахар, кефир комнатной температуры, масло. Перемешайте венчиком до однородности.

Добавьте к жидким сухие ингредиенты и замесите жидкое тесто, чтобы не было комочков.

Выпекайте тесто в бумажных формочках. Наполните каждую форму на 2/3 и отправьте кексы печься в разогретой до 170 градусов духовке примерно на 30 минут.

Готовую выпечку посыпьте сахарной пудрой, когда кексы остынут.

Раньше кулинар дала рецепт самого дешевого шоколадного торта.

Кроме того читайте о рецепте торта "Пломбир".

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