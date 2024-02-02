Популярный украинский актер во второй раз стал отцом: первое фото малыша
Известный украинский актер, звезда сериала "Женский врач. Новая жизнь" Алексей Нагрудный во второй раз стал отцом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий его жены, кастинг-директора Светланы Горошковой, для рубрики "ЖВЛ представляет".
Алексей Нагрудный снова стал отцом
У артиста родился второй сын, которого назвали Евгением.
Любимая знаменитости поделилась фото мужа с малышом в палате. На снимке Алексей держит мальчика на руках, нежно прижимая к себе.
Алексей Нагрудный снова отцом (фото: instagram.com/zhvl_official)
К слову, рожала Светлана в одном из киевских родильных центров.
По ее словам, роды прошли замечательно. Рядом был постоянно муж и во всем ей помогал.
Счастливый папа подарил любимой подарок - подвеску с бриллиантом.
Алексей Нагрудный с женой (фото: instagram.com/sveta_goroshkova)
Отметим, что пара познакомилась еще в 2003-м, однако романтические отношения у них завязались лишь через несколько лет.
В 2008 году у супругов родился первенец Александр.
Ранее жена Мирошниченко раскрыла правду о воспитании названного сына и довела сеть до слез.
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