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Популярный украинский актер во второй раз стал отцом: первое фото малыша

Пятница 02 февраля 2024 17:30
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Популярный украинский актер во второй раз стал отцом: первое фото малыша Алексей Нагрудный с супругой (фото: instagram.com/sveta_goroshkova)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный украинский актер, звезда сериала "Женский врач. Новая жизнь" Алексей Нагрудный во второй раз стал отцом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий его жены, кастинг-директора Светланы Горошковой, для рубрики "ЖВЛ представляет".

Алексей Нагрудный снова стал отцом

У артиста родился второй сын, которого назвали Евгением.

Любимая знаменитости поделилась фото мужа с малышом в палате. На снимке Алексей держит мальчика на руках, нежно прижимая к себе.

Популярный украинский актер во второй раз стал отцом: первое фото малыша

Алексей Нагрудный снова отцом (фото: instagram.com/zhvl_official)

К слову, рожала Светлана в одном из киевских родильных центров.

По ее словам, роды прошли замечательно. Рядом был постоянно муж и во всем ей помогал.

Счастливый папа подарил любимой подарок - подвеску с бриллиантом.

Популярный украинский актер во второй раз стал отцом: первое фото малыша

Алексей Нагрудный с женой (фото: instagram.com/sveta_goroshkova)

Отметим, что пара познакомилась еще в 2003-м, однако романтические отношения у них завязались лишь через несколько лет.

В 2008 году у супругов родился первенец Александр.

Ранее жена Мирошниченко раскрыла правду о воспитании названного сына и довела сеть до слез.

Также Андрей Шевченко сказа , на каком языке общается с детьми.

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