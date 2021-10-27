Зниклу Світличну знайшли живою: від зірки "Діамантової руки" відреклися

Світлана Світлична, що загадково зникла напередодні , знайшлася на шоу Андрія Малахова. Зірка "Діамантової руки", як виявилося, не пропадала зовсім. Весь галас підняв її син, Олексій Івашов, який пізніше зрікся не тільки від матері, але і від своєї заяви в поліцію.

Світлана Світлична прийшла до головного інтерв'юера російських зірок Малахова, щоб розповісти про своє непросте життя в спеціальному випуску під назвою "Я хочу, щоб мене захистили".

Поки йшли зйомки, актрису активно розшукували поліція, а також волонтери пошукової організації "Ліза Алерт".

Актриса поскаржилася Малахову на свого старшого сина Олексія Івашова, стосунки з яким у неї не склалися. У 60-річного чоловіка, за словами Світличної, було вже три інсульти.

"З Альошею мені складно, у Альоші було три інсульти. Мені не вистачає його тепла, не вистачає його любові. Не має права син Володимира Івашова жити, як він хоче, тому що у нього є мама, яка заслужила доброго слова", - заявила артистка.

Невістка зірки, Ольга, так само нібито не дає їй життя.

Скрін: Світлана Світлична знайшлася на шоу Малахова (instagram.com/malakhov007)

Що відомо про зникнення артистки

Вранці 25 жовтня стало відомо, що Світлична пропала безвісти. У поліцію написав заяву син, сказавши, що вона не виходить на зв'язок з 21 жовтня, страждає деменцією і може забути, де живе.

Після того, як артистка знайшлася, син замість радості видав гнівну тираду, обізвавши її свинею.

"Тут її обшукалися всі: і поліція, і "Ліза Алерт". Всіх на вуха виставили! Це свиня просто! По-свинськи поступила! Я з нею не буду спілкуватися взагалі і дзвонити не буду зараз. Ось вона я! Подумаєш, тиждень погуляла. У мене вчора день народження був. Ні дзвінка, ні привіту, нічого", - заявив чоловік.

Втім, пізніше родич сказав, що в поліцію із заявою про її зникнення не звертався.

Для довідки:

Світлані Світличній зараз 81 рік. Вона була в шлюбі з актором Володимиром Івашовим 34 роки, а в 1995-му овдовіла. У сім'ї народилося двоє дітей - Олексій в 1961-му і Олег в 1972-му. Молодший помер у віці 34-х років (в 2006-му) через токсичне отруєння алкоголем.

Вдруге актриса вийшла заміж за барда, поета, художника Сергія Смирнова-Сокольського в 1998-му. Втім, шлюб протримався недовго - всього 27 днів.

Фото: Світлана Світлична з синами Олегом - зліва і Олексієм - справа (ego-zhena.ru)