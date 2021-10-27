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Зниклу Світличну знайшли живою: від зірки "Діамантової руки" відреклися

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Москва, Середа 27 жовтня 2021 14:58
Зниклу Світличну знайшли живою: від зірки "Діамантової руки" відреклися Фото: Світлана Світлична (wikimedia)
Автор: Світлана Мащенко

Світлана Світлична, що загадково зникла напередодні, знайшлася на шоу Андрія Малахова. Зірка "Діамантової руки", як виявилося, не пропадала зовсім. Весь галас підняв її син, Олексій Івашов, який пізніше зрікся не тільки від матері, але і від своєї заяви в поліцію.

Про це пишуть росЗМІ.

Світлана Світлична прийшла до головного інтерв'юера російських зірок Малахова, щоб розповісти про своє непросте життя в спеціальному випуску під назвою "Я хочу, щоб мене захистили".

Поки йшли зйомки, актрису активно розшукували поліція, а також волонтери пошукової організації "Ліза Алерт".

Актриса поскаржилася Малахову на свого старшого сина Олексія Івашова, стосунки з яким у неї не склалися. У 60-річного чоловіка, за словами Світличної, було вже три інсульти.

"З Альошею мені складно, у Альоші було три інсульти. Мені не вистачає його тепла, не вистачає його любові. Не має права син Володимира Івашова жити, як він хоче, тому що у нього є мама, яка заслужила доброго слова", - заявила артистка.

Невістка зірки, Ольга, так само нібито не дає їй життя.

Зниклу Світличну знайшли живою: від зірки &quot;Діамантової руки&quot; відреклися

Скрін: Світлана Світлична знайшлася на шоу Малахова (instagram.com/malakhov007)

Що відомо про зникнення артистки

Вранці 25 жовтня стало відомо, що Світлична пропала безвісти. У поліцію написав заяву син, сказавши, що вона не виходить на зв'язок з 21 жовтня, страждає деменцією і може забути, де живе.

Після того, як артистка знайшлася, син замість радості видав гнівну тираду, обізвавши її свинею.

"Тут її обшукалися всі: і поліція, і "Ліза Алерт". Всіх на вуха виставили! Це свиня просто! По-свинськи поступила! Я з нею не буду спілкуватися взагалі і дзвонити не буду зараз. Ось вона я! Подумаєш, тиждень погуляла. У мене вчора день народження був. Ні дзвінка, ні привіту, нічого", - заявив чоловік.

Втім, пізніше родич сказав, що в поліцію із заявою про її зникнення не звертався.

Для довідки:

Світлані Світличній зараз 81 рік. Вона була в шлюбі з актором Володимиром Івашовим 34 роки, а в 1995-му овдовіла. У сім'ї народилося двоє дітей - Олексій в 1961-му і Олег в 1972-му. Молодший помер у віці 34-х років (в 2006-му) через токсичне отруєння алкоголем.

Вдруге актриса вийшла заміж за барда, поета, художника Сергія Смирнова-Сокольського в 1998-му. Втім, шлюб протримався недовго - всього 27 днів.

Зниклу Світличну знайшли живою: від зірки &quot;Діамантової руки&quot; відреклися

Фото: Світлана Світлична з синами Олегом - зліва і Олексієм - справа (ego-zhena.ru)

Раніше ми писали, що зниклу напередодні у Львові 19-річну студентку Настю знайшли мертвою.

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