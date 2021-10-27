Исчезнувшую Светличную нашли живой: от звезды "Бриллиантовой руки" отреклись

Светлана Светличная, загадочно исчезнувшая накануне , нашлась на шоу Андрея Малахова. Звезда "Бриллиантовой руки", как оказалось, не пропадала вовсе. Всю шумиху поднял ее сын, Алексей Ивашов, который позже отрекся не только от матери, но и от своего заявления в полицию.

Светлана Светличная пришла к главному интервьюеру российских звезд Малахову, чтобы рассказать о своей непростой жизни в специальном выпуске под названием "Я хочу, чтобы меня защитили".

Пока шли съемки, актрису активно разыскивали полиция, а также волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт".

Актриса пожаловалась Малахову на своего старшего сына Алексея Ивашова, отношения с которым у нее не сложились. У 60-летнего мужчины, по словам Светличной, было уже три инсульта.

"С Алешей мне сложно, у Алеши было три инсульта. Мне не хватает его тепла, не хватает его любви. Не имеет права сын Владимира Ивашова жить, как он хочет, потому что у него есть мама, которая заслужила доброго слова", - заявила артистка.

Невестка звезды, Ольга, так же якобы не дает ей жизни.

Скрин: Светлана Светличная нашлась на шоу Малахова (instagram.com/malakhov007)

Что известно об исчезновении артистки

Утром 25 октября стало известно, что Светличная пропала без вести. В полицию написал заявление сын, сказав, что она не выходит на связь с 21 октября, страдает деменцией и может забыть, где живет.

После того, как артистка нашлась, сын вместо радости выдал гневную тираду, обозвав ее свиньей.

"Тут ее обыскались все: и полиция, и "Лиза Алерт". Всех на уши выставили! Это свинья просто! По-свински поступила! Я с ней не буду общаться вообще и звонить не буду сейчас. Вот она я! Подумаешь, неделю погуляла. У меня вчера день рождения был. Ни звонка, ни привета, ни ответа - ничего", - заявил мужчина.

Впрочем, позже родственник сказал, что в полицию с заявлением о ее пропаже не обращался.

Для справки:

Светлане Светличной сейчас 81 год. Она была в браке с актером Владимиром Ивашовым 34 года, а в 1995-м овдовела. В семье родилось двое детей - Алексей в 1961-м и Олег в 1972-м. Младший умер в возрасте 34-х лет (в 2006-м) из-за токсического отравления алкоголем.

Второй раз актриса вышла замуж за барда, поэта, художника Сергея Смирнова-Сокольского в 1998-м. Впрочем, брак продержался недолго - всего 27 дней.

Фото: Светлана Светличная с сыновьями Олегом - слева и Алексеем - справа (ego-zhena.ru)