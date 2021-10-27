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Зниклу вночі в піжамі 19-річну львів'янку Настю знайшли мертвою: перші подробиці

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Львів, Середа 27 жовтня 2021 13:57
Зниклу вночі в піжамі 19-річну львів'янку Настю знайшли мертвою: перші подробиці Колаж РБК-Україна: Зниклу у Львові Анастасію Стахів знайшли мертвою
Автор: Світлана Мащенко

У Львові знайшли мертвою зниклу напередодні Анастасію Стахів. 19-річна студентка вийшла з дому в піжамі серед ночі 27 жовтня і не повернулася.

Що відомо про трагедію - читайте в матеріалі Styler нижче.

Про загибель дівчини повідомили в Facebook волонтерської організації Sarva. Пошуковики розшукували Настю з минулої ночі. Було відомо, що вона близько 2:00 вийшла зі свого дому по вулиці Глибокій.

На ній була вдягнена світло-сіра піжама, світло-рожева куртка, а також бежеві кросівки. Дівчина носить окуляри.

Про її зникнення у поліцію повідомили батьки, після чого Львівське районне управління №2 оголосило Анастасію Олегівну Стахів у розшук.

А близько пообіді з'явилася інформація, що Настю знайшли мертвою.

Зниклу вночі в піжамі 19-річну львів'янку Настю знайшли мертвою: перші подробиці

Фото: Анастасія Стахів (facebook.com/MVS.LVIV)

Що відомо про загибель Анастасії Стахів

За даними видання Zaxid.net, тіло дівчини знайшли у воді на Піскових (Алтайських) озерах, приблизно за 1,7 км від її будинку. Наразі поліція підтвердила знахідку тіла, але особу загиблої ще ідентифікують.

До того ж повідомляється, що вдома дівчина залишила передсмертну записку, в якій написала, що має намір вкоротити собі віку.

Настя була студенткою Львівської політехніки, навчалася на спеціальності "Архітектура та містобудування".

Раніше ми писали, що зниклу в Дніпрі жінку знайшли мертвою в полі з соняшниками.

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