Зірка фільму "Діамантова рука" пропала безвісти

У Москві безвісти пропала знаменита актриса, зірка фільму "Діамантова рука" Світлана Світлична. За словами сина і близьких друзів артистки, вона не виходить на зв'язок вже понад чотири дні.

Про зникнення 81-річної Світлани Світличної стало відомо 21 жовтня. 24 жовтня в поліцію звернувся син артистки та найближчі родичі. Про зникнення артистки спочатку повідомила родичка, а слідом за нею в поліцію із заявою звернувся син Олексій. Він сказав, що його зіркова мама не відповідає на телефонні дзвінки і її немає в її квартирі на Прогінному проїзді.

Рідні турбуються про Світлану Світличну, оскільки у неї серйозні проблеми зі здоров'ям. Рік тому на неї на зйомках інтерв'ю впав софіт. Через деякий час у Світличної почали проявлятися ознаки деменції. Від інтерв'ю та публічних виступів вона стала відмовлятися, а рідні помітили, що у неї бувають провали в пам'яті.

Світлана Світлична пропала безвісти (Фото: commons.wikimedia.org/Gerarus)

У листопаді 2020 року Світлана Світлична була госпіталізована в лікарню з підозрою на інсульт.

Варто відзначити, що один з близьких друзів Світличної, актор Іван Ніколаєв, повідомив пресі, що артистка змінила місце проживання і не хоче про це розмовляти.

Співробітники правоохоронних органів перевіряють цю інформацію. На цей момент місцезнаходження Світлани Світличної невідоме.

Світлана Світлична - знаменита радянська актриса. Найбільшу славу їй принесла роль у фільмі "Діамантова рука", її називали першим секс-символом СРСР. Також вона відома за фільмами" Сімнадцять миттєвостей весни" і "Місце зустрічі змінити не можна".