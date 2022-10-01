"Пропаганда там сильная": Ксения Мишина призналась, как живут ее родители в оккупированном Крыму

33-летняя Ксения Мишина призналась, что в Севастополе ее родители ничего не ждут, а просто "живут там".

Актриса говорит, что на ее родителей не давят и мессенджеры не проверяют, но некоторые друзья, которые тоже оставшиеся в Крыму, перестраховываются - сразу же удаляют переписки с ней. Звезда отмечает, что "пропаганда там сильная, выдержать тяжело".

Однако она и все ее окружение хочет, чтобы Украина как можно скорее вернула Крым.

"Крым - это моя родная земля, она должна быть украинской. Я хочу нормально ездить к родителям, сесть в поезд или в самолет. Это наша украинская земля", - эмоционально рассказала Ксения Мишина.

Ксения Мишина рассказала, как ее родители сейчас живут в Крыму (скрин)

Также ее 10-летний сын Платон тоже скучает по бабушке и Крыму. Парень постоянно спрашивает, когда они смогут уехать к родным в гости.

"Вчера мы сидели, и он сказал: "Мам, я так хочу в Севастополь, к бабушке. Так хочу". Я тоже хочу. Мы не можем сейчас туда поехать, ждем", - сказала она.

Звезда отметила, что молодежь в Крыму проукраинская, но люди, которые не учат историю и не умеют анализировать, подверглись российской пропаганде.

"Очень большая часть молодежи за Украину, но остается там. В Крыму много украинцев, которые по каким-то субъективным причинам должны быть там. Я знаю, что если будет референдум, то они проголосуют за Украину", - заявила актриса.

Ксения Мишина с сыном (instagram.com/misha.k.ua)