Проникливо до мурашок: Петро Порошенко з родиною відвідав рок-мюзикл про Майдан

Петро Порошенко та Марина Порошенко (фото: facebook.com/petroporoshenko)

П'ятий президент України порадив подивитися мюзикл Got to Be Free всім українцям та іноземцям

Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною Порошенко став гостем театру на Подолі, де подивився рок-мюзикл про Майдан Got to Be Free. П'ятий український президент вважє, що постановка має велику культурну та соціальну цінність не тільки для українського народу, але і для сприйняття подій на Майдані представниками інших національностей. Свої враження від побаченого він описав на своїй сторінці в Facebook.

Петро Порошенко зазначив, що вистава показує якою насправді є сучасна Україна, а також анонсував наступний показ мюзиклу.

"Сильно, проникливо до мурашок, надзвичайно талановито. Знову проживаєш ті почуття, які переповнювали усіх нас на Майдані: тривогу, відчай, жагу до змін, надію, спільний порив, впертість боротися за країну. Ми з Мариною залишилися під великим враженням від рок-мюзиклу про Майдан Got to Be Free. Театр на Подолі – це наш український дім. Саме такі вистави хотів тут бачити: які правдиво показують, якою насправді є сучасна Україна по духу, з яким вогнем у серці і любов’ю до своєї країни живуть українці. Цей мюзикл мають подивитися якомога більше українців та іноземців. До речі, наступний показ у Театрі на Подолі відбудеться 21 листопада – гарна альтернатива концерту хору імені Верьовки", - написав він.

Петро Порошенко з Мариною Порошенко сходив на мюзикл про Майдан (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Також Петро Олексійович із дружиною подякували всім, хто брав участь у створенні постановки.

"Ми з Мариною вдячні команді акторів Марині Богун, Дмитру Лінартовичу, Георгія Хостікоєву, Олені Дяченко, Сергій Юрченко та автору ідеї Володимиру Лавренчуку за те, що ми разом будуємо Україну. Вдячний пану Володимиру за подарунок - уламок мостової з Інститутської. Це - гарне нагадування про те, за які цінності ми боролися і ні в якому разі не повинні від них відступати. Поставлю на своєму робочому столі", - додав екс-гарант.

Петро Порошенко розповів про мюзиклі про Майдані (скріншот: facebook.com/petroporoshenko)

