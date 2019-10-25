Порошенко закликав підтримати заяву щодо ПДЧ в НАТО

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

"Євросолідарність" підготувала заяву ВР

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав підтримати заяву щодо плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Про це йдеться у зверненні Порошенка на Facebook.

"Сталий мир та надійна безпека можливі лише, якщо Україна стане членом НАТО. Поставити на порядок денний питання про План дій щодо членства в НАТО – в першу чергу обов’язок українського президента. А парламент нового скликання має нагоду продемонструвати політичну волю щодо вступу України до Альянсу", - написав Порошенко.

Він повідомив, що його команда підготувала проект заяви Верховної ради з пропозицією уповноважити голову ВР разом з президентом і прем'єр-міністром поставити підпис під відповідним зверненням до грудневого саміту НАТО.

"Воно має продемонструвати консолідовану позицію законодавчої і виконавчої влади у питанні євроатлантичної інтеграції. Закликаю колег по Верховній раді, – і хто у владі, і хто в опозиції, – підтримати нашу пропозицію вже наступного тижня", - заявив політик.

Порошенко переконаний, що в цьому питанні всі мають стати єдиною українською командою.

"І тоді ми зможемо досягти амбітних цілей. Як це було з Угодою про асоціацію. Як це було з безвізом. Як це стане з ПДЧ, а згодом – і зі вступом України до НАТО та Європейського союзу", - заявив Порошенко.