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Порошенко зустрівся з новопризначеним послом Великої Британії в Україні

Новини » Політика    22.10.2019 - 20:52
Порошенко зустрівся з новопризначеним послом Великої Британії в Україні
Фото: Петро Порошенко та Мелінда Сіммонс (eurosolidarity.org)

Порошенко нагадав, що Велика Британія залишається гарантом суверенітету України

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з новопризначеним послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Сторони обговорили питання відсічі триваючій агресії Кремля проти України та відзначили важливість зміцнення міжнародної єдності і солідарності з нашою державою. Порошенко нагадав, що Велика Британія залишається гарантом суверенітету і територіальної цілісності України, як сторона Будапештського меморандуму.

Також відбувся обмін думками щодо Саміту НАТО в Лондоні. У цьому контексті Порошенко наголосив на потребі початку предметної дискусії на рівні союзників щодо перспектив надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Окрему увагу Порошенко звернув на перспективи візової лібералізації між Україною та Великою Британією, а також необхідність укладення відповідної двосторонньої угоди у зв’язку з виходом Британії з ЄС.

Обговорено законотворчу діяльність Верховної Ради та наголошено на важливості забезпечення розумного балансу між швидкістю і якістю законопроектів.

Сіммонс запевнила, що її діяльність як посла Великої Британії в Україні буде спрямована на сприяння висхідного демократичного розвитку України, забезпечення миру і добробуту в нашій країні. Вона наголосила, що незалежно від Brexit Велика Британія залишатиметься потужним партнером України.

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