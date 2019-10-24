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Порошенко прокоментував позицію Україні в рейтингу Doing Business

Новини » Політика    24.10.2019 - 11:59
Порошенко прокоментував позицію Україні в рейтингу Doing Business
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко побажав наступникам "зробити краще"

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко прокоментував позицію Україні в рейтингу Doing Business. Про це він написав на своєму Facebook.

"Збір даних для рейтингу Doing Business завершується кінцем квітня. Символічно. Вдячний нашій команді за достойний результат. За 5 років у цьому рейтингу ми піднялися на 48 позицій. Щиро бажаю нашим наступникам зробити краще", - написав Порошенко.

Нагадаємо, Україна піднялася одразу на 7 пунктів у рейтингу Doing Business-2020 та посіла 64 місце серед 190 країн.

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