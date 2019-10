Проникновенно до мурашек: Петр Порошенко с семьей посетил рок-мюзикл о Майдане

Петр Порошенко и Марина Порошенко (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Пятый президент Украины посоветовал посмотреть мюзикл Got to Be Free всем украинцам и иностранцам

Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной Порошенко стал гостем театра на Подоле, где посмотрел рок-мюзикла о Майдане Got to Be Free. Пятый украинский президент посчитал, что постановка имеет большую культурную и социальную ценность не только для украинского народа, но и для восприятия событий на Майдане представителями других национальностей. Свои впечатления от увиденного он описал на своей странице в Facebook.

Петр Порошенко отметил, что спектакль показывает какой на самом деле является современная Украина, а также анонсировал следующий показ мюзикла.

"Сильно, проникновенно до мурашек, очень талантливо. Опять проживаешь те чувства, которые переполняли всех нас на Майдане: тревогу, отчаяние, жажду перемен, надежду, общий порыв, упрямство бороться за страну. Мы с Мариной остались под большим впечатлением от рок-мюзикла о Майдане Got to Be Free. Театр на Подоле - это наш украинский дом. Именно такие представления хотел здесь видеть: правдиво показывают, какой в действительности является современная Украина по духу, с которым огнем в сердце и любовью к своей стране живут украинцы. Этот мюзикл должны посмотреть как можно больше украинцев и иностранцев. Кстати, следующий показ в Театре на Подоле состоится 21 ноября - хорошая альтернатива концерта хора имени Веревки", - написал он.

Петр Порошенко с Мариной Порошенко сходил на мюзикл о Майдане (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Также Петр Алексеевич с супругой поблагодарили всех, кто принимал участие в создании постановки.

"Мы с Мариной благодарны команде актеров Марине Богун, Дмитрию Линартовичу, Георгию Хостикоеву, Елене Дяченко, Сергею Юрченко и автору идеи Владимиру Лавренчуку за то, что мы совместно строим Украину. Благодарен господину Владимиру за подарок - обломок мостовой с Институтской. Это - хорошее напоминание о том, за какие ценности мы боролись и ни в коем случае не должны от них отступать. Поставлю на своем рабочем столе", - добавил экс-гарант.

Петр Порошенко рассказал о мюзикле о Майдане (скриншот: facebook.com/petroporoshenko)

Напомним, что ранее Порошенко прокомментировал позицию Украины в рейтинге Doing Business.