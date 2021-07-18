Ось що станеться з вами, якщо з'їдати кожен день по два огірка

Про терапевтичний ефект огірків для нашого організму знали ще в Стародавньому Римі. Сучасні дослідники згодні з колегами з минулого, огірки виводять токсини, допомагають скинути вагу, роблять шкіру чистою і перешкоджають її старінню.

Про це розповів доктор Пулок Мукерджі з Університету Джадавпер (Індія).

Огірки потрібно вживати регулярно

Лікар каже, що овоч потрібно вживати часто - як мінімум по два кожен день, якщо ви хочете стати стрункіше і зберегти молодий зовнішній вигляд надовго.

Справа в тому, що огірок - продукт з так званою "негативною калорійністю". Це означає, що на перетравлення овоча організм витратить більше калорій, ніж отримає. При цьому завдяки вмісту клітковини, він дасть відчуття ситості

Що робить огірки такими корисними

Секрет в унікальному складі овоча - він на 95% складається з води, решта - клітковина. Завдяки цьому у любителів огірків поліпшується перистальтика кишечника.

Також в огірках є тартронова кислота, яка перешкоджає утворенню жиру.

Доктор Мукерджі радить вживати огірки разом зі шкіркою, в якій максимальна концентрація корисних речовин і вітамінів (К, А, С, групи В, а також мінерали - залізо, калій, фосфор, мідь і магній).

Овоч рекомендують вживати людям, схильним до повноти і діабетикам. Адже мінеральний склад продукту сприяє зниженню рівня цукру в крові, очищенню судин і виведенню надлишків жиру з організму.

Зробить шкіру сяючою і захистить мозок

Вчені кажуть, що огірки позитивно впливають на стан шкіри. При регулярному вживанні овоча проходять висипання, почервоніння, сухість і лущення. Шкіра насичується вологою, стає пружною і бархатистою.

А природний флавонол фісетин, що міститься в овочі, запобігає прогресуючим порушенням пам'яті та інтелекту, пов'язаних з нейродегенеративними захворюваннями.