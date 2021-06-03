Лікарі назвали наслідки повної відмови від алкоголю на два місяці

Медики перерахували зміни, які відбудуться з вашим організмом, якщо ви повністю відмовитеся від вживання алкоголю на два місяці. За словами лікарів, кожен з органів скаже вам спасибі, а відображенню в дзеркалі ви не зможете натішитися. Як відновиться ваше тіло без алкоголю - читайте нижче в нашому матеріалі.

Нирки

Цьому парному органу потрібен час, щоб вивести шкідливі продукти розпаду етанолу - ацетальдегід і оцтову кислоту. Саме через пару місяців, вони повністю вийдуть з організму. Ви незабаром помітите, що набряклість пішла, а біль і тяжкість в попереку (якщо така була) вас залишила без жодних таблеток.

Печінка

Цей орган страждає від алкоголю в першу чергу. Але при цьому печінці буде достатньо всього місяця, щоб відновиться і повернутися до здорового функціонування. Якщо ж ви зловживали спиртним, знадобиться більше часу - від двох місяців до півроку.

Підшлункова залоза

При частому вживанні алкоголю збільшується кількість білків в панкреатичному соку. Це призводить до закупорки вивідних проток підшлункової і як результат - фіброзу органу.

Шлунок

Орган дуже сильно страждає від алкоголю - слизова подразнюється через вплив етилового спирту, можуть навіть з'являтися виразки. При відмові від міцних напоїв шлунок швидко відновлюється.

Мозок

Давно доведено, що регулярні узливання порушують функції мозку. При цьому етанол залишає мозок людини через 21 день після останнього вживання алкоголю (якщо кількість була помірною). А в більш запущених випадках потрібно більше часу.

Серце

Токсини, які утворюються в результаті розпаду алкоголю, призводять до порушення серцевого ритму, підвищують артеріальний тиск, згущують кров. Відмова від алкоголю навіть на 30 днів вже допоможе знизити навантаження на серце, нормалізувати тиск і пульс.

Нервова система

Дратівливість, смуток, безсоння. Все це - наслідки надмірного захоплення спиртними напоями. Через два місяці відмови від алкоголю спати ви будете набагато міцніше, довше. Крім того смакові відчуття і нюх стануть багатшими.

Шкіра

Вже після 21 дня повної тверезості ваша шкіра скаже вам спасибі. Зникнуть роздратування і висипання на обличчі. Колір обличчя стане більш однорідним і здоровим. Підуть мішки під очима і набряки.

Зуби

Зуби теж схильні до руйнівного впливу алкоголю. Сухість у роті, яка виникає після вживання алкоголю - наслідок порушення слиновиділення, що руйнує зубну емаль. Після двох місяців ви здивуєтеся, побачивши, як побіліли ваші зуби.