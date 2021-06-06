Лікар розповів, що станеться з організмом, якщо часто пити пиво

Лікар-нарколог розповів про наслідки частого вживання пива. Пінний алкоголь полюбляють багато українців особливо в літній час. Та й реклама показує нам, що пиво - нешкідливий спосіб втамувати спрагу і добре провести час в компанії друзів. Але медики кажуть, що на ділі все не так, адже часте вживання пива загрожує серйозними проблемами.

Медики давно вже виділяють залежність від пива в окремий вид - так званий пивний алкоголізм. Така пристрасть може поступово розвиватися протягом декількох років, а в результаті призводить до переходу на більш міцні напої.

"Пивна залежність небезпечна специфічним ставленням суспільства до вживання пива. Сприймати це як проблему, причому вимагає лікування, здоров'ю і життю людини - заважають фінансові компанії, які яскраво і цікаво представляють пиво на ринку. Пиво пропонується, як напій для втамування спраги, але при цьому замовчується, що в кожній пляшці міститься 50-100 грам (!) чистого спирту", - каже лікар-нарколог Сергій Худолей.

Наслідки пивного алкоголізму для організму людини

Порушується робота серцево-судинної системи (відбувається потовщення серцевої стінки, розширення порожнини - "пивне серце", некроз серцевого м'яза, інфаркт).

Пиво негативно позначається на роботі шлунково-кишкового тракту та інших органів (ймовірний розвиток гастриту, панкреатиту, гепатозу, цирозу печінки, порушення функції нирок).

Змінюється зовнішній вигляд людини - з'являється набряклість кінцівок, одутлість обличчя.

Через порушення гормонального фону у чоловіків розвивається ожиріння "за жіночим типом" (збільшення грудей, таза, живота), у жінок грубіє голос, з'являються волосся на обличчі, порушується лібідо, репродуктивна функція.

Впливає напій також на мозок і нервову систему: відбувається загибель клітин головного мозку, розвивається деменція, епілепсія, погіршується зір, слух, з'являються порушення сну, можлива невропатія, порушення чутливості, парези кінцівок.