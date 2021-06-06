Лікар розповів, що станеться з організмом, якщо часто пити пиво
Лікар-нарколог розповів про наслідки частого вживання пива. Пінний алкоголь полюбляють багато українців особливо в літній час. Та й реклама показує нам, що пиво - нешкідливий спосіб втамувати спрагу і добре провести час в компанії друзів. Але медики кажуть, що на ділі все не так, адже часте вживання пива загрожує серйозними проблемами.
Про це повідомляє clutch.
Медики давно вже виділяють залежність від пива в окремий вид - так званий пивний алкоголізм. Така пристрасть може поступово розвиватися протягом декількох років, а в результаті призводить до переходу на більш міцні напої.
"Пивна залежність небезпечна специфічним ставленням суспільства до вживання пива. Сприймати це як проблему, причому вимагає лікування, здоров'ю і життю людини - заважають фінансові компанії, які яскраво і цікаво представляють пиво на ринку. Пиво пропонується, як напій для втамування спраги, але при цьому замовчується, що в кожній пляшці міститься 50-100 грам (!) чистого спирту", - каже лікар-нарколог Сергій Худолей.
Наслідки пивного алкоголізму для організму людини
Порушується робота серцево-судинної системи (відбувається потовщення серцевої стінки, розширення порожнини - "пивне серце", некроз серцевого м'яза, інфаркт).
Пиво негативно позначається на роботі шлунково-кишкового тракту та інших органів (ймовірний розвиток гастриту, панкреатиту, гепатозу, цирозу печінки, порушення функції нирок).
Змінюється зовнішній вигляд людини - з'являється набряклість кінцівок, одутлість обличчя.
Через порушення гормонального фону у чоловіків розвивається ожиріння "за жіночим типом" (збільшення грудей, таза, живота), у жінок грубіє голос, з'являються волосся на обличчі, порушується лібідо, репродуктивна функція.
Впливає напій також на мозок і нервову систему: відбувається загибель клітин головного мозку, розвивається деменція, епілепсія, погіршується зір, слух, з'являються порушення сну, можлива невропатія, порушення чутливості, парези кінцівок.
Раніше лікарі розповіли про наслідки повної відмови від алкоголю на два місяці.