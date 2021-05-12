Ось що станеться з організмом, якщо кожен день їсти родзинки

Лікарі-дієтологи розповіли, що буде з організмом, якщо кожен день вживати родзинки. Експерти радять регулярно додавати їх в раціон, тим більше цей сухофрукт доступний для українців і дуже популярний.
Про це пише health.comments.ua.
Родзинки дуже багаті вітамінами і мікроелементами, які необхідні організму для підтримки його функціонування. В них містяться:
В першу чергу, покращиться травлення. Родзинки багаті клітковиною, яка допоможе знизити відчуття голоду, допоможе не переїдати і контролювати вагу.
За допомогою родзинок можна уникнути розвитку анемії, яка виникає через зниження кількості еритроцитів в крові. Сухофрукт допоможе поліпшити працездатність, адже в половині склянки продукту міститься близько 18 міліграм заліза.
Крім того, щоденне вживання родзинок призводить до поліпшення роботи серцево-судинної системи. Продукт містить фітонутрієнти - вони запобігають пошкодженню клітин і загостренню хвороб серця.
Попри очевидну користь, від сухофрукту слід утриматися людям, які страждають на діабет другого типу. Цукор, що входить до складу родзинок, здатний підвищити рівень глюкози в крові.
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