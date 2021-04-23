Лікарі розповіли про наслідки регулярного вживання меду

Лікарі розповіли про наслідки регулярного додавання в їжу меду. Медики впевнені, що правильно підібрана кількість унікальних за складом солодощів допоможе зміцнити імунітет.

Що буде, якщо кожен день вживати мед, і яка його безпечна доза - читайте нижче в нашому матеріалі.

Чим же так корисний мед

У цьому продукті зібраний коктейль з сотень активних елементів і вітамінів. Мед стане незамінним помічником при застуді, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи.

Антиоксиданти, які містяться в продукті, сприяють збереженню зору і зміцнюють здоров'я очей.

Регулярне вживання продукту допоможе знизити рівень поганого холестерину.

Речовини, що містяться в солодощах, перешкоджають окисленню клітин, а вітаміни і фруктоза є відмінним джерелом енергії.

Скільки меду потрібно з'їдати і як часто

Попри безумовну користь, мед все ж є солодощами, кількість яких потрібно дозувати. Медики кажуть, що без шкоди для здоров'я можна з'їдати не більше двох ложок меду.

Краще ласувати продуктом в першій половині дня і при цьому вести активний спосіб життя.

До того ж потрібно пам'ятати, що розчиняти мед в гарячій воді не можна - вся його користь загубиться, а зайві вуглеводи організм отримає.

Кому не можна зловживати медом

Протипоказань для вживання меду не так вже й багато, це:

ожиріння,

алергія на квіти

алергія на бджолину отруту.

Крім того, поєднання меду і алкоголю - медовуха - не найкраща ідея. Зловживання може привести до жирових змін печінки, які запускають процеси запалення, здатні привести до цирозу.