Лікарі розповіли про наслідки регулярного вживання меду
Лікарі розповіли про наслідки регулярного додавання в їжу меду. Медики впевнені, що правильно підібрана кількість унікальних за складом солодощів допоможе зміцнити імунітет.
Що буде, якщо кожен день вживати мед, і яка його безпечна доза - читайте нижче в нашому матеріалі.
Чим же так корисний мед
У цьому продукті зібраний коктейль з сотень активних елементів і вітамінів. Мед стане незамінним помічником при застуді, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи.
Антиоксиданти, які містяться в продукті, сприяють збереженню зору і зміцнюють здоров'я очей.
Регулярне вживання продукту допоможе знизити рівень поганого холестерину.
Речовини, що містяться в солодощах, перешкоджають окисленню клітин, а вітаміни і фруктоза є відмінним джерелом енергії.
Скільки меду потрібно з'їдати і як часто
Попри безумовну користь, мед все ж є солодощами, кількість яких потрібно дозувати. Медики кажуть, що без шкоди для здоров'я можна з'їдати не більше двох ложок меду.
Краще ласувати продуктом в першій половині дня і при цьому вести активний спосіб життя.
До того ж потрібно пам'ятати, що розчиняти мед в гарячій воді не можна - вся його користь загубиться, а зайві вуглеводи організм отримає.
Кому не можна зловживати медом
Протипоказань для вживання меду не так вже й багато, це:
- ожиріння,
- алергія на квіти
- алергія на бджолину отруту.
Крім того, поєднання меду і алкоголю - медовуха - не найкраща ідея. Зловживання може привести до жирових змін печінки, які запускають процеси запалення, здатні привести до цирозу.
Раніше ми писали про найнадійніші способи, як відрізнити натуральний мед від підробленого.