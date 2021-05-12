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Вот что произойдет с организмом, если каждый день есть изюм

Автор: Светлана Мащенко

Врачи-диетологи рассказали, что будет с организмом, если каждый день употреблять изюм. Эксперты советуют регулярно добавлять его в рацион, тем более этот сухофрукт доступен для украинцев и очень популярен.

Об этом пишет health.comments.ua.

В чем польза изюма

Изюм очень богат витаминами и микроэлементами, которые необходимы организму для поддержания его функционирования. В нем содержатся:

  • витамины Е, К, РР,
  • витамины группы В,
  • кальций, фосфор, магний, железо.

Что будет с организмом при регулярном употреблении сухофрукта

В первую очередь, улучшится пищеварение. Изюм богат клетчаткой, которая поможет снизить чувство голода, поможет не переедать и контролировать вес.

С помощью изюма можно избежать развития анемии, которая возникает из-за снижения количества эритроцитов в крови. Изюм поможет улучшить работоспособность, ведь в половине стакана продукта содержится около 18 миллиграмм железа.

Кроме того ежедневное употребление изюма приводит к улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Продукт содержит фитонутриенты - они предотвращают повреждение клеток и обострение болезней сердца.

Кому нельзя есть изюм

Несмотря на очевидную пользу, от сухофрукта следует воздержаться людям, которые страдают диабетом второго типа. Сахар, входящий в состав изюма, способен повысить уровень глюкозы в крови.

Ранее врачи также рассказали о последствиях регулярного употребления меда.

Также мы писали, кому нельзя есть яйца, по крайней мере делать это каждый день.

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