Ось що станеться з організмом, якщо кожен день їсти родзинки

Лікарі-дієтологи розповіли, що буде з організмом, якщо кожен день вживати родзинки. Експерти радять регулярно додавати їх в раціон, тим більше цей сухофрукт доступний для українців і дуже популярний.

Про це пише health.comments.ua .

У чому користь родзинок

Родзинки дуже багаті вітамінами і мікроелементами, які необхідні організму для підтримки його функціонування. В них містяться:

вітаміни Е, К, РР,

вітаміни групи В,

кальцій, фосфор, магній, залізо.

Що буде з організмом при регулярному вживанні сухофрукту

В першу чергу, покращиться травлення. Родзинки багаті клітковиною, яка допоможе знизити відчуття голоду, допоможе не переїдати і контролювати вагу.

За допомогою родзинок можна уникнути розвитку анемії, яка виникає через зниження кількості еритроцитів в крові. Сухофрукт допоможе поліпшити працездатність, адже в половині склянки продукту міститься близько 18 міліграм заліза.

Крім того, щоденне вживання родзинок призводить до поліпшення роботи серцево-судинної системи. Продукт містить фітонутрієнти - вони запобігають пошкодженню клітин і загостренню хвороб серця.

Кому не можна їсти родзинки

Попри очевидну користь, від сухофрукту слід утриматися людям, які страждають на діабет другого типу. Цукор, що входить до складу родзинок, здатний підвищити рівень глюкози в крові.