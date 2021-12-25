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Вживання цього овоча в сирому вигляді - секрет довгожителів: доведено вченими

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Субота 25 грудня 2021 10:20
Вживання цього овоча в сирому вигляді - секрет довгожителів: доведено вченими Фото: який овоч здатний продовжити життя (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар назвала овоч, який ми зазвичай вживаємо обмежено, секретом довгожителів. Дійсно, вченими доведено, що продукт вкрай корисний, але вживати його потрібно саме в сирому вигляді.

Про це розповіла доктор з США, Люсія Гарсіа, пише Quora.

Йдеться про часник, від якого багато хто відмовляється через специфічний смак і запах.

А найздоровіший спосіб їсти часник, на думку доктора Гарсіа, це їсти сирий часник.

Часник містить природний антибіотик

Часник багатий аліїном. Коли зубчики часнику подрібнюються, активується фермент аліїназа, який може перетворювати аліїн в аліцин.

Аліцин - природний рослинний антибіотик широкого спектру дії, що має сильну антибактеріальну і протизапальну дію, а також очевидну інгібуючу і вбивчу дію на різні патогенні бактерії.

Аліцин також може знизити кров'яний тиск, рівень ліпідів в крові, поліпшити кровообіг, запобігти артеріосклерозу і дуже корисний для здоров'я серцево-судинної і цереброваскулярної систем.

Чому часник може уповільнити старіння?

Лікар каже, що вживання сирого часнику уповільнює старіння людського тіла.

"Німеччина - одна з найбільш довгоживучих країн у світі. Звіт ВООЗ показує, що середня тривалість життя в Німеччині становить 83 роки. Практично всі в Німеччині особливо люблять їсти сирий часник. За статистикою, річне споживання часнику в Німеччині становить понад 8000 тонн", - пише доктор Гарсіа.

Німецькі вчені вважають, що часник тісно пов'язаний з довголіттям, а вживання сирого часнику може продовжити життя.

На думку експертів німецького науково-дослідного інституту, у часнику міститься більше 400 речовин, корисних для здоров'я і довголіття. Якщо ви хочете дожити до 90 років, часник повинен бути основною частиною вашої їжі.

Раніше лікар також розповіла, що станеться з організмом, якщо кожен день їсти свинину.

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