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Курс долара наближається до психологічної позначки

Новини » Фінанси    30.07.2019 - 16:04
Курс долара наближається до психологічної позначки
Фото: курс долара продовжує падати (прес-служба НБУ)

Курс долара впав до трирічних мінімумів

Національний банк України (НБУ) на 31 липня 2019 року встановив офіційний курс долара на рівні 25,08 гривень за долар, що ще на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 31 липня, встановлено на такому рівні - 2508,5516 гривень за 100 доларів (-16,7066 гривень). При цьому курс долара на 30 липня становив 2525,2582 гривень за 100 доларів.

Курс долара наближається до психологічної позначки

 

Відзначимо, в останній раз офіційний долар торгувався на позначці 25,08 гривень 18 серпня 2016 року. Таким чином, американська валюта фактично досягла трирічних мінімумів.

Нагадаємо, сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара по відношенню до української гривні. Зокрема, на відкритті курс долара в продажу склав 25,14 гривень, євро також подешевшав - до 28,00 гривень у продажу.

Зміцнення національної валюти відбилося і на ринку готівкової валюти. Сьогодні в обмінних пунктах курс долара в середньому склав 25,25 гривень. Курс євро в продажу знизився до 28,22 гривень, курс російського рубля - до 4,031 гривень (за 10 рублів).

 

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