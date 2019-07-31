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Курс долара на міжбанку впав нижче 25 гривень

Новини » Фінанси    31.07.2019 - 10:39
Курс долара на міжбанку впав нижче 25 гривень
Фото: курс долара впав нижче психологічної позначки (flickr.com nab/ukr)

Курс долара на ранок 31 липня знизився ще на 8 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:25 31 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок - до 24,97 гривень за долар, курс купівлі - 24,94 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок - до 27,85 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,9400 - 24,9700 грн/долар, євро 27,8205 - 27,8515 грн/євро, російський рубль 0,3930 - 0,3939 грн/рубль.

Валюта           Bid            Offer

USD/UAH    24,9400     24,9700

EUR/UAH    27,8205     27,8515

RUB/UAH    0,3930       0,3939

Курс долара на міжбанку впав нижче 25 гривень

 

Нагадаємо, напередодні на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 25,0200 - 25,0500 грн/долар, євро 27,8872 - 27,9207 грн/євро, російський рубль 0,3947 - 0,3953 грн/рубль.

Зазначимо, офіційний курс долара також наближається до психологічної позначки. Зокрема, Національний банк України на 31 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,08 гривень за долар. Востаннє долар торгувався на цій позначці 18 серпня 2016 року.

 

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