У тернопільському аквапарку ледь не загинула 3-річна дівчинка: всі версії інциденту

У Тернополі маленька дівчинка захлинулася водою в басейні аквапарку готельно-розважального комплексу "Алігатор" - 3-річну дитину, на щастя, вдалося врятувати, оскільки випадково поруч опинилися лікарі дитячої обласної лікарні, які реанімували малечу.

Як розповів гендиректор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Михайло Джус, 16 травня вони отримали повідомлення про інцидент в аквапарку комплексу, де ледь не потонула дівчинка.

У такій ситуації важлива кожна хвилина

"Дитині та її матері неймовірно пощастило, дівчинку врятував обласний дитячий анестезіолог, який випадково опинився поблизу і відразу ж почав проводити реанімаційні заходи", - зазначив він.

Вже врятовану маленьку пацієнтку Поліну госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Її життю нічого не загрожує.

За словами заступника директора з медичної роботи ЦЕМД Анни Мончаки, дитину з води витягли вже без дихання. Хірург, виконувач обов'язки завідувача відділенням інтенсивної терапії та анестезіології обласної дитячої лікарні Сергій Цісарський, який на той час відпочивав у комплексі з родиною, негайно кинувся витягувати постраждалу дівчинку буквально з того світу.

Лікар-анестезіолог Сергій Цісарський (фото: ovid.com.ua)

"Хоча наші лікарі приїхали і досить швидко, але в такій ситуації важлива кожна хвилина. Тому на момент прибуття бригади дитина вже могла самостійно дихати", - додала Мончака.

У комплексі кажуть, що дівчинку врятував їх персонал

Як розповідають про інцидент в самому комплексі, мама залишила дитину без нагляду і не попередила працівників про це. Так дівчинка перейшла купатися з дитячої зони в басейн для підлітків, де глибина 90 сантиметрів, і почала захлинатися, розповіла заступник директора комплексу Анастасія Романова. У керівництві "Алігатора" заявляють, що їх співробітники помітили та надали їй першу медичну допомогу, і "під час спілкування мама свою провину визнала".

"Дитину витягли з води, а медпрацівник комплексу надавав першу допомогу до приїзду швидкої, яку викликали відразу", - додали в адміністрації.

У керівництві "Алігатора" розповідають, що їх відвідувач - обласний лікар-анестезіолог - разом з рятувальником витягнув дитину з води, але "реанімаційні дії здійснював наш працівник, і лікар-анестезіолог також був поруч і допомагав".

Лікарі передають аквапарку "привіт"

Однак медичний директор КНП "Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня" Алла Філюк каже, що працівник їхнього закладу лікар-герой Сергій Цісарський рятував дівчинку не один, і того дня в басейні відпочивав і інший їх співробітник - анестезіолог Юрій Голінка.

"Вони були в басейні зі своїми дітьми, коли сталася та ситуація. Якщо там були анестезіологи, то про яких рятувальників може йти мова? Хто допоможе дитині краще, ніж ті, хто роблять це мало не щодня?"- додала вона і наголосила, що допомогу надавали саме її колеги.

У коментарі ТСН Філюк зазначила, що до них у лікарню вже не вперше потрапляють діти після відпочинку в аквапарку цього комплексу.

"Потрібно якимось чином переглянути свою роботу, роботу людей, які доглядають за дітьми", - сказала вона.

Що розповіла мама дівчинки

Мама Поліни звинувачує насамперед себе за недогляд малюків. Того дня вона відпочивала біля басейну розважального комплексу з трьома дітьми: донькою і двома дітьми своїх друзів. Жінка не бачила, як потонула дівчинка, а побачила тільки тоді, коли донька вже лежала на поверхні води без свідомості. Мама витягла свою дитину з басейну і почала кричати, після чого підбігли лікарі.

Спочатку дитині, за словами мами, надавав першу допомогу медпрацівник розважального закладу. Але безрезультатно.

Медик-герой пояснив, чому посунув працівників комплексу

Анестезіолог Юрій Голінка розповідає, що він тоді з цікавості підійшов до групи людей, які зібралися на краю басейну.

"Дитина вже була синюшна, у неї вже практично не було дихання. Вона вже була у важкому стані", - каже лікар.

Лікар-анестезіолог Юрій Голінка (фото: ovid.com.ua)

Голінка зрозумів, що персонал не справляється, і вирішив втрутитися в ситуацію. Анестезіолог посунув працівників комплексу і почав реанімувати дитину. Спочатку очистив ротову порожнину. Послухав серце, яке вже не билося, покликав товариша-хірурга й удвох вони стали повертати дитину в цей світ.

Разом із Сергієм Цісарським Юрій Голінка кілька хвилин робили Полінці непрямий масаж серця і штучне дихання, пише "Овід".

"Ми дитину поклали і почали непрямий масаж, штучну вентиляцію легенів. Це вже серцево-легенева реанімація. Яка тривала хвилин 10, я так думаю, і була успішною. У той момент я думав тільки про одне, щоб вона вижила. І від цих думок було страшно", - розповідає анестезіолог і хірург Цісарський.

Лікарі також звернули увагу, що реанімаційні дії дітям відрізняються від допомоги дорослим частотою натискань на грудну клітку і частотою вдихів. Тобто дитині їх кількість не може така ж, як і дорослому, оскільки дитяче серце і легені працюють швидше. І треба набагато більше натискань, щоб запустити серцевий м'яз.

Відео: у тернопільському аквапарку дивом врятували 3-річну дівчинку, яка захлинулася в басейні