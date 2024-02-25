Будет ли действовать уже предоставленная отсрочка, если примут новый закон о мобилизации

Законопроект №10449 об усилении мобилизации сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады. Большинство экспертов сходятся во мнении, что его примут, возможно, с определенными доработками.

О том, будет ли действовать после принятия этого закона уже предоставленная отсрочка от мобилизации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро "Пані в законі" в You Tube.

Отменят ли отсрочку, если примут новый закон о мобилизации

Некоторые основания, которые действующим законодательством дают право на отсрочку от мобилизации, могут быть отменены. В частности, такую возможность хотят забрать в аспирантов и мужчин, которые ухаживают за своими бабушкой/дедушкой.

"Очень распространенный вопрос, который до сих пор является спорным - будут ли отменять отсрочку от мобилизации, которая предоставлена с определенным сроком, после вступления в силу нового закона. Согласно действующему законодательству Украины, никаким документом не предусмотрено вообще сроков, на которые предоставляется отсрочка на период военного положения", - говорит адвокат Мария Левченко.

При этом она отмечает, что вывод, который выдает ВВК, действует 6 месяцев, а дальше его можно пересматривать.

"А поскольку никаким нормативно-правовым документом не предусмотрена обязанность ставить определенные сроки на отсрочку от мобилизации, то как примут новый закон и у вас больше не будет оснований для отсрочки, то вас могут хоть на следующий день мобилизовать. Исключение составляет продолжение обучения до завершения учебного года", - объясняет адвокат.

Левченко подчеркнула, что процедура прерывания отсрочки не прописана. Поэтому сейчас нет оснований утверждать, что если у человека есть отсрочка, например, на основе ухода за бабушкой, что его не мобилизуют после принятия закона 10449.

Отметим также, что законопроект 10449 прошел уже первое чтение. Чтобы он вступил в силу, еще предстоит второе чтение, после чего его должен подписать президент.