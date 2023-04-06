Профессор Налогового университета Ирпеня вляпалась в языковой скандал: как отреагировали в вузе

В Ирпене преподаватель Государственного налогового университета во время онлайн лекций по философии демонстративно излагала материал на русском языке и игнорировала просьбы студентов перейти на украинский. Также педагог заявила, что экзамены будет у них принимать только на языке страны-агрессора, и отправила первокурсников учить предмет самостоятельно.

Видео возмутительного общения профессора ГНУ и чем обернулся инцидент в вузе - в материале ниже.

Соответствующие кадры студенты обнародовали в сети, и вскоре разгорелся скандал, на который в университете уже отреагировали.

Что произошло

На ролике показан эпизод общения студентов и преподавателя, профессора Любови Воробьевой во время лекции 4 апреля.

Когда одна из студенток обратилась к педагогу с призывом читать лекцию на украинском языке, так как "у нас год полномасштабной войны и неприятно слушать русский", та в ответ стала конфликтовать с первокурсниками.

Воробьева заявила, что она 35 лет преподает на русском языке, не желает ничего менять, и намерена "принимать экзамен на русском языке".

Далее преподаватель дала задание своим студентам самостоятельно прорабатывать тему.

Видео: преподаватель Государственного налогового университета в Ирпене отказывалась читать лекции на украинском языке и спорила со студентами

МОН и СБУ призвали обратить внимание на педагога-фаната "русского мира"

Ситуация вызвала в сети массу возмущений. Также стало известно, что студенты потребовали уволить скандальную преподавательницу. Так, 6 апреля на адрес ГНУ поступило их коллективное обращение с жалобой на профессора кафедры социальной философии и управления Воробьову.

Волонтер и общественный деятель Михаил Макарук, реагируя в своем Facebook на странное поведение преподавателя украинского вуза, который демонстративно ведет лекции не на государственном языке и нарушает требования образовательного процесса в Украине, призвал вмешаться МОН Украины, Минфин и СБУ.

"А еще пани Воробьева является активной сторонницей запретов на установку мемориальных досок погибшим за Украину Героям, активно бегала по своему универу и рассказывала, что ее выпускники "убийцы и отбросы", потому что принимают участие в АТО/ООС", - пишет он.

Также волонтер отмечает, что Воробьевой все "сходит с рук", так как руководит факультетом социально-гуманитарных технологий и менеджмента профессор Наталья Зикун, которой "неоднократно сообщалось о позиции поддержки "русского мира" Воробьевой, однако никаких действий предпринято не было, поскольку ну нельзя же наказывать подружку".

Реакция вуза на языковой скандал

Руководство Государственного налогового университета 6 апреля выступило с заявлением относительно "очень позорного факта, который, к сожалению, произошел в нашем университете".

Так, администрация вуза осудила действия педагога, и объявило о намерении провести служебное расследование. Профессора Воробьеву также отстранили от преподавания.

"Университет, который разрушился, но выстоял во время оккупации и восстанавливается, не допустит использования языка агрессора в образовательном процессе. Это гражданская позиция, это позиция государства!" - говорится в публикации на Facebook-странице вуза.

Также отмечается, администрация учебного заведения будет "действовать решительно", и "последствия для виновных в рамках законодательства будут неотвратимыми".

По факту инцидента начато служебное расследование, преподаватель отстранен от исполнения служебных обязанностей на время его проведения, рассказали в университете.

"Использование русского языка в образовательном процессе - прямое нарушение закона Украины. Сотрудничество с преподавателем, использующим язык страны-агрессора в стенах Налогового университета, недопустимо!" - подчеркивает руководитель ГНУ Дмитрий Серебрянский.

Кроме того, он поблагодарил студентов за патриотическую и твердую позицию, и призвал, в случае наличия информации о подобных инцидентах с преподавателями в прошлом проинформировать об этом администрацию вуза.

Видео: в Государственном налоговом университете заявили об отстранении преподавателя, отказавшегося читать лекции на государственном языке