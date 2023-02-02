Преподаватель киевского вуза отправляла студентов на фронт после просьбы вести лекции на украинском (видео)

В столичном университете КНТЭУ произошел скандал. Преподавательница кафедры статистики вела лекции на русском языке. Когда студенты попросили женщину перейти на украинский, она начала отправлять их на фронт.

Что известно о языковом скандале

На одной из пар в КНТЭУ преподаватель и кандидат экономических наук Нина Иванченко говорила по-русски. Студенты попросили женщину перейти на украинский язык, однако она жестко отказал, обуславливая это тем, что ее ученики не на войне.

"Совесть у вас есть? Ваши родители дома с вами? Кто из вас в окопах сидит? А сами вы почему здесь, почему не на фронте? Вам есть 18. Я русскоязычная. Хочу спросить вас, украиноязычных, почему вы сидите дома? Ваши родители почему дома сидят?", - высказалась преподавательница.

Студентам удалось записать этот разговор и распространить видео в социальных сетях.

На странице университета уже появилось сообщение об увольнении преподавательницы с должности.

Скриншот

О преподавательнице известно также, что в 2015 году к ней прозвучала аналогичная просьба. Тогда женщина начала умышленно порочить украинский язык, читая лекции в стиле бывшего украинского политика Николая Азарова.

Кроме того, в комментариях к видео студенты рассказали, что некоторые преподаватели КНТЭУ даже читать на украинском не умеют. Так что пользователи требуют МОН обратить внимание на этот инцидент.

@knteuchan Поки в Могилянці забороняють російську в цілому, ми маємо таке… оригінальний звук - КНТЕУЧАН

Запрет русского языка в Киево-Могилянской академии

27 января в Киево-Могилянской академии полностью запретили использование русского языка. Речь идет не только о преподавании, но и о личном общении.

"Если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой языком оккупантов в Могилянке. Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала", - сообщил Председатель Наблюдательного совета НаУКМА Геннадий Зубко.

Такое решение возмутило многих студентов. По их мнению, это вмешательство в личную жизнь и нарушение норм Конституции. Но в большинстве своем общество и лидеры мнений поддержали это решение, считая его правильным для будущих поколений.