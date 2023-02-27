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В Луцке доктор наук в вузе проводит лекции на русском языке, хотя студенты бунтуют: детали скандала

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Луцк, Понедельник 27 февраля 2023 08:41
В Луцке доктор наук в вузе проводит лекции на русском языке, хотя студенты бунтуют: детали скандала В Луцке преподаватель в вузе проводит лекции на русском языке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В высшем учебном заведении Луцка доктор наук и преподаватель проводит лекции на русском языке. Студенты не хотят ходить на пары к педагогу, который не может перейти на государственный язык.

О деталях языкового скандала рассказали в издании "Волынская служба новостей".

Студенты отказываются ходить на пары

В частности, студенты Волынского университета имени Леси Украинки не хотят ходить на лекции доктора наук Луизы Оляндер, поскольку она ведет пары по-русски. Молодые люди обратились к руководству факультета и попросили повлиять на преподавателя.

Декан факультета Лилия Лавринович ответила на жалобу студентов. Она рассказала, что Луиза Оляндер старается говорить по-украински, но не все и всегда у нее получается. Дело в том, что сама преподаватель родилась в России.

По словам Лилии Лавринович, в этом году у преподавательницы завершается контракт, и продлевать его не будут. Поэтому просят студентов найти общий язык с ней. Если же этого сделать не удастся, будут искать другие пути решения вопроса.

В Луцке доктор наук в вузе проводит лекции на русском языке, хотя студенты бунтуют: детали скандала

Луиза Оляндер - доктор наук (фото: wiki.vnu.edu.ua)

Что известно о Луизе Оляндер

Луиза Константиновна Оляндер – родилась в Хабаровске, Россия. Сейчас ей 91 год. Высшее образование получила в Ленинградском пединституте, работала учителем русского языка и литературы в школах-интернатах Тамбова и Воронежа. Аспирантуру заканчивала в Орловском пединституте, а кандидатскую и докторскую диссертацию защищала в Москве.

В Волынском национальном университете работает с 1966 года. Изначальноона была завкафедрой русской и зарубежной литературы, а с 2006 года - возглавляла определенное время кафедру польской филологии, профессор кафедры полонистики и перевода.

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языковой скандал