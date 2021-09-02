У Києві маршрутка налякала людей: можна навіть ноги сполоснути (відео)

Маршрутки в Києві давно стали біллю для більшості жителів столиці. У цих транспортних засобах дуже важко говорити про безпеку. Новий випадок "трешового" проїзду зафіксовано на маршруті №512 у Києві.

У так званому транспортному засобі можна неозброєним оком помітити отвір в підлозі. Пасажир може запросто бачити асфальт при їзді.

"Наприклад, ось така додаткова вентиляція є в одному з автобусів, що курсує по 512 маршруту. У дощову погоду можна навіть ноги сполоснути. Правда, ця інноваційна функція поки доступна не всім, адже за неї необхідно чимало доплачувати", - сказано в повідомленні.

У коментарях до відео українці почали іронізувати з приводу цього випадку. Але швидше за все, це сміх крізь сльози.

Це технічний отвір.

Ефективний приватний власник. Ринок і вільна конкуренція.

Це не ноги можна "сполоснути", а пробігтися під годину поїздки.

Терміново потрібна синя ізолента і подорожник.

Вартість проїзду зростає, а якість обслуговування - ні

Нагадаємо, що проїзд в київських маршрутках постійно підвищують, а ось про поліпшення умов проїзду мови зовсім не йде. Останнім часом люди, які мають вибір, віддають перевагу комунальному міському транспорту, замість небезпечних маршруток.