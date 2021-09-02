У Києві маршрутка налякала людей: можна навіть ноги сполоснути (відео)
Маршрутки в Києві давно стали біллю для більшості жителів столиці. У цих транспортних засобах дуже важко говорити про безпеку. Новий випадок "трешового" проїзду зафіксовано на маршруті №512 у Києві.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Києва Оперативного.
У так званому транспортному засобі можна неозброєним оком помітити отвір в підлозі. Пасажир може запросто бачити асфальт при їзді.
"Наприклад, ось така додаткова вентиляція є в одному з автобусів, що курсує по 512 маршруту. У дощову погоду можна навіть ноги сполоснути. Правда, ця інноваційна функція поки доступна не всім, адже за неї необхідно чимало доплачувати", - сказано в повідомленні.
У коментарях до відео українці почали іронізувати з приводу цього випадку. Але швидше за все, це сміх крізь сльози.
- Це технічний отвір.
- Ефективний приватний власник. Ринок і вільна конкуренція.
- Це не ноги можна "сполоснути", а пробігтися під годину поїздки.
- Терміново потрібна синя ізолента і подорожник.
Вартість проїзду зростає, а якість обслуговування - ні
Нагадаємо, що проїзд в київських маршрутках постійно підвищують, а ось про поліпшення умов проїзду мови зовсім не йде. Останнім часом люди, які мають вибір, віддають перевагу комунальному міському транспорту, замість небезпечних маршруток.
Як ми писали раніше, в Києві водій маршрутки мало не вбив жінку.