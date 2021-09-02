ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві маршрутка налякала людей: можна навіть ноги сполоснути (відео)

Новость на русском →
Київ, Четвер 02 вересня 2021 11:36
У Києві маршрутка налякала людей: можна навіть ноги сполоснути (відео) У Києві показали небезпечну для життя маршрутку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Маршрутки в Києві давно стали біллю для більшості жителів столиці. У цих транспортних засобах дуже важко говорити про безпеку. Новий випадок "трешового" проїзду зафіксовано на маршруті №512 у Києві.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Києва Оперативного.

У так званому транспортному засобі можна неозброєним оком помітити отвір в підлозі. Пасажир може запросто бачити асфальт при їзді.

"Наприклад, ось така додаткова вентиляція є в одному з автобусів, що курсує по 512 маршруту. У дощову погоду можна навіть ноги сполоснути. Правда, ця інноваційна функція поки доступна не всім, адже за неї необхідно чимало доплачувати", - сказано в повідомленні.

У коментарях до відео українці почали іронізувати з приводу цього випадку. Але швидше за все, це сміх крізь сльози.

  • Це технічний отвір.
  • Ефективний приватний власник. Ринок і вільна конкуренція.
  • Це не ноги можна "сполоснути", а пробігтися під годину поїздки.
  • Терміново потрібна синя ізолента і подорожник.

Вартість проїзду зростає, а якість обслуговування - ні

Нагадаємо, що проїзд в київських маршрутках постійно підвищують, а ось про поліпшення умов проїзду мови зовсім не йде. Останнім часом люди, які мають вибір, віддають перевагу комунальному міському транспорту, замість небезпечних маршруток.

Як ми писали раніше, в Києві водій маршрутки мало не вбив жінку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
Свято 2 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Свято 2 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини