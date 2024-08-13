Продюсер "Голосу країни" ответил, планирует ли свадьбу со своим бойфрендом: "Живу моментом"

Продюсер проектов "Голос країни", "Танці з зірками" и других в прошлом сделал каминг-аут, подтвердив отношения со своим избранником . Теперь он признался, планирует ли узаконивать их романтическую историю.

Что об этом говорит знаменитость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его комментарий для программы "Тур зірками".

Как Завадюк комментирует отношения

Так, мужчина признается, что пока не хочет загадывать, что может быть в будущем, а потому сосредотачивается на своем сейчас.

"Я не загадываю, как будет развиваться моя жизнь потом, я живу этим моментом сейчас или в проблемах сейчас, если они существуют, безусловно. Это классные трансформации, но мне бы хотелось, чтобы примеров свободы и равенства в нашей стране становилось больше. Чтобы все больше людей могли выйти из своего шкафа и быть свободными - это очень важно. Я считаю, что это база нашего будущего, если мы видим себя в Европейском Союзе", - объяснил Владимир.

Завадюк прокомментировал тему брака (скриншот)

Кроме того, Завадюк также ответил на вопрос ведущей по поводу того, получает ли он хейт в соцсетях. На своей странице звезда делится разнообразным контентом, в том числе не боится продемонстрировать обнаженные части тела с огромным количеством тату.

"Я всегда забочусь об этом, и это у меня происходит в балансе (чтобы все было сдержано, - прим. ред). Жизнь - очень изменчива, и надо жить ее здесь и сейчас, но, безусловно, не забывать о том, что ты живешь в Украине, в Киеве", - сказал продюсер "Голосу".

"Моя миссия - создавать украинский контент, украинский продукт сейчас в Киеве, чем, по существу, я все эти годы и занимаюсь. Мне очень важно исповедовать, прежде всего, философию "жить жизнь": жить ее в Киеве, быть здесь. Для меня это базово важные вещи", - заметил он.

Владимир Завадюк с любимым (фото: instagram.com/zavaduk)

Что известно о каминг-ауте Завадюка

37-летний Владимир решился на смелый шаг не так давно. Он признался в своей ориентации, а также показал избранника.

Мужчина является членом ЛГБТ-сообщества, поддерживает его равные права и свободы. Он не слишком освещает подробности личной жизни, однако оставляет открытую позицию касательно разных социальных и культурных вопросов. Кроме того, известный украинец публично поддерживает права человека.

Ранее звезда признавался, что каминг-аут помог ему и сделал его жизнь более свободной.