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Продюсер "Голосу країни" відповів, чи планує одружуватися зі своїм бойфрендом: "Живу моментом"

Вівторок 13 серпня 2024 15:36
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Продюсер "Голосу країни" відповів, чи планує одружуватися зі своїм бойфрендом: "Живу моментом" Володимир Завадюк (Фото: instagram.com/zavaduk)
Автор: Любов Блажко

Продюсер проєктів "Голос країни", "Танці з зірками " та інших у минулому здійснив камінг-аут, підтвердивши стосунки зі своїм обранцем. Тепер він зізнався, чи планує узаконювати їхню романтичну історію.

Що про це каже знаменитість, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його коментар для програми "Тур зірками".

Як Завадюк коментує стосунки

Так, чоловік зізнається, що наразі не хоче загадувати, що може бути в майбутньому, а тому зосереджується на своєму тепер.

"Я не загадую, як буде розвиватися моє життя тоді, я живу цим моментом зараз або в проблемах зараз, якщо вони існують, безумовно. Це класні трансформації, але мені б хотілося, щоб прикладів вільності, рівності в нашій країні ставало більше. Щоб все більше людей могли вийти зі своєї шафи та бути вільними - це дуже важливо. Я вважаю, що це база нашого майбутнього, якщо ми бачимо себе в Європейському Союзі", - пояснив Володимир.

Продюсер &quot;Голосу країни&quot; відповів, чи планує одружуватися зі своїм бойфрендом: &quot;Живу моментом&quot;Завадюк прокоментував тему одруження (скриншот)

Окрім того, Завадюк також відповів на питання ведучої стосовно того, чи отримує він хейт у соцмережах. На своїй сторінці, як відомо, зірка ділиться різноманітним контентом, у тому числі не боїться продемонструвати оголені частини тіла з величезною кількістю тату.

"Я завжди дбаю про це, і це в мене відбувається в балансі (щоб все було стримано, - прим. ред). Життя - дуже мінливе, і треба жити його тут і зараз, але, безумовно, не забувати про те, що ти живеш в Україні, в Києві", - сказав продюсер "Голосу".

"Моя місія - створювати український контент, український продукт зараз в Києві, чим, власне кажучи, я всі ці роки й займаюся. Мені дуже важливо сповідувати, перш за все, філософію "жити життя": жити його в Києві, бути тут. Для мене це базово важливі речі", - також зауважив він.

Продюсер &quot;Голосу країни&quot; відповів, чи планує одружуватися зі своїм бойфрендом: &quot;Живу моментом&quot;Володимир Завадюк з коханим (фото: instagram.com/zavaduk)

Що відомо про камінг-аут Завадюка

37-річний Володимир наважився на сміливий крок не так давно. Він зізнався у своїй орієнтації, а також показав обранця.

Чоловік є членом ЛГБТ-спільноти, підтримує її рівні права і свободи. Він не надто висвітлює подробиці особистого життя, проте залишає відкриту позицію щодо різних соціальних та культурних питань. Крім того, відомий українець публічно підтримує права людини.

Раніше зірка зізнавався, що камінг-аут допоміг йому та зробив його життя більш вільним.

Тим часом колишній учасник DZIDZIO відверто розповів про страх мобілізації.

Крім того, нещодавно у команді Винника відповіли, чому він вирішив повернутися в шоу-бізнес.

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