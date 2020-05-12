ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ці продукти протипоказані людям після 40 років: відмовтеся від них назавжди

STYLERЖиття    12.05.2020 - 23:05
Ці продукти протипоказані людям після 40 років: відмовтеся від них назавжди
Продукти, які не можна їсти після 40 років (Колаж РБК-Україна)

Лікарі назвали топ-5 продуктів, які вбивають організм людини старше 40 років

Медики назвали п'ять продуктів, від яких потрібно відмовитися всім людям старше 40 років. Ці продукти суттєво уповільнюють всі обмінні процеси, які відбуваються в організмі людини. Для того, щоб зберегти фізичну форму, їх потрібно повністю виключити з раціону.

Біла мука та випічка

Білу муку зазвичай обробляють і в процесі вона позбавляється цінних поживних речовин. В її складі залишається тільки крохмаль і глютен. У кишківнику дорослої людини від вживання великої кількості борошняних виробів утворюється слиз, який є сприятливим середовищем для розвитку патогенних мікроорганізмів.

Цукор і продукти з високим вмістом цукру

В солодких продуктах відсутні вітаміни та поживні речовини, а ось порожніх калорій - багато. Норма споживання цукру на добу не повинна перевищувати 30 грамів, але більшість людей її не дотримується. Цукор в результаті не засвоюється організмом і відкладається у вигляді жиру.

Смажені продукти

Під час смаження відбувається виділення канцерогенних речовин і це призводить до утворення трансжирів. Вживання таких продуктів регулярно викликає хвороби серця, судин, ожиріння і навіть онкологічні захворювання. Медики рекомендують запікати страви в духовці, тушкувати їх або відварювати.

Напівфабрикати

Для напівфабрикатів часто використовують не дуже якісну сировину і маскують її підсилювачами смаку, ароматизаторами та іншими допоміжними засобами. Лікарі рекомендують не використовувати такі продукти в їжу, а намагатися готувати самостійно з натуральних продуктів.

Магазинні кетчупи та майонези

До складу цих продуктів входить велика кількість штучних добавок, які підсилюють смак. Це емульгатори, загусники, ароматизатори, антиокислювачі та консерванти. Всі вони згубно впливають на організм людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики розвінчали популярні міфи про заморожені та свіжі фрукти та овочі.

Теги Новини України продуктыпитаниездоровая еда
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся