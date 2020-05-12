Эти продукты противопоказаны людям после 40 лет: откажитесь от них навсегда

Продукты, которые нельзя есть после 40 лет (Коллаж РБК-Украина)

Врачи назвали топ-5 продуктов, которые убивают организм человека старше 40 лет

Медики назвали пять продуктов, от которых нужно отказаться всем людям старше 40 лет. Эти продукты существенно замедляют все обменные процессы, которые происходят в организме человека. Для того, чтобы сохранить физическую форму, их нужно полностью исключить из рациона.

Белая мука и выпечка

Белую муку обычно обрабатывают и в процессе она лишается ценных питательных веществ. В ее составе остается только крахмал и глютен. В кишечнике взрослого человека от употребления большого количества мучных изделий образуется слизь, которая является благоприятной средой для развития патогенных микроорганизмов.

Сахар и продукты с высоким содержанием сахара

В сладких продуктах отсутствуют витамины и питательные вещества, а вот пустых калорий - много. Норма потребления сахара в сутки не должна превышать 30 грамм, но большинство людей ее не придерживается. Сахар в результате не усваивается организмом и откладывается в виде жира.

Жареные продукты

Во время жарки происходит выделение канцерогенных веществ и это приводит к образованию трансжиров. Употребление таких продуктов регулярно вызывает болезни сердца, сосудов, ожирение и даже онкологические заболевания. Медики рекомендуют запекать блюда в духовке, тушить их или отваривать.

Полуфабрикаты

Для полуфабрикатов часто используют не очень качественное сырье и маскируют его усилителями вкуса, ароматизаторами и другими вспомогательными средствами. Врачи рекомендуют не использовать такие продукты в пищу, а стараться готовить самостоятельно из натуральных продуктов.

Магазинные кетчупы и майонезы

В состав этих продуктов входит большое количество искусственных добавок, которые усиливают вкус. Это эмульгаторы, загустители, ароматизаторы, антиокислители и консерванты. Все они пагубно влияют на организм человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики развенчали популярные мифы о замороженных и свежих фруктах и овощах.