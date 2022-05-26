Ці продукти чудово очищують організм від токсинів та покращують травлення

У літню пору року потрібно частіше їсти селеру, кабачки, цибулю, кріп, гранат та ананас. Вони ефективно очищають організм він токсинів.

За словами фахівця з харчування та фармацевтики Нела Берланга, важливо не споживати цукор або насичені жири, а більше їсти клітковини з природних джерел - фруктів, овочів, які повинні займати більшу частину тарілки.

Також потрібно відмовитись від алкоголю та вживати велику кількість води і збільшити фізичних вправ.

Вчений пояснив, що в літню пору року організм особливо виснажений дефіцитом сонячного світла та занадто калорійним харчуванням, якому бракує корисних речовин. Тому необхідно вживати більше продуктів дренуючих і сечогінних, які допомагають виводити токсини.

Які продукти вживати

Артишок і селера

Такі продукти мають високий вміст клітковини, покращують травлення і стан кишкової мікрофлори, допомагаючи тілу активніше позбавлятися від усього шкідливого.

Баклажан та редис

Овочі мають жовчогінну дію та посилюють процеси травлення.

Цукіні

Його споживання збільшує вироблення кишечником корисної слизу, дозволяючи тракту інтенсивніше і м’якше очищатися від переварених мас.

Розторопша

Вона сприяє правильному функціонуванню травної системи та детоксу печінки.