Чому не можна їсти качан капусти та як він може нашкодити організму

Існує так багато різних видів та сортів капусти. Качан, яким багато хто любить похрумтіти за дитячою звичкою, краще не їсти.

Яка буває капуста

Цей рід рослин сімейства капустяні налічує понад 100 видів. У магазинах здебільшого продається качанна капуста, яка легше вирощується та зберігається. Серед найпопулярніших різновидів є:

білокачанна капуста;

червонокачанна;

кольорова;

брюссельська;

савойська;

китайська;

пекінська;

броколі;

романеско;

кольрабі.

Шкода качана

Багато хто думає, що саме капустяний качан містить все найкорисніше і цінне. А насправді все навпаки, він акумулює в собі всі шкідливі речовини з грунту (нітрати, фосфати, солі важких металів). Особливо шкідлива капуста, куплена на ринку, вирощена невідомо де.



У зимовий час і восени краще не давати дітям похрумтіти капустяним качаном. А ось навесні сміливо можна її натирати в салат, використовувати для приготування перших страв, тушкувати, робити овочеві рагу і запіканки без побоювань за своє здоров’я.

Чим корисна капуста

Всі види капусти містять багато клітковини, що покращує роботу ШКТ. Продукти, багаті на клітковину, також сприяють зниженню ризику серцево-судинних захворювань.

При цьому свіжа капуста має низький глікемічний індекс та невелику калорійність - 20-40 ккал на 100 г (залежно від виду), що робить її відповідним продуктом для тих, хто сидить на дієті.

Також майже всі види капусти - відмінне джерело калію, фолатів, вітамінів С і К. У багатьох видах також велика кількість вітаміну А і каротиноїдів.

Окрім того, капуста може знижувати ризик захворювання деякими видами раку. Зокрема, експерти відзначали зв’язок між вживанням капусти та зниженням розвитку раку молочної залози надалі

Капуста - хороше джерело каротиноїдів лютеїну та зеаксантину, які корисні для профілактики порушення зору та розвитку вікової дегенерації жовтої плями.