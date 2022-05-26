Эти продукты прекрасно очищают организм от токсинов и улучшают пищеварение

В летнее время года нужно чаще есть сельдерей, кабачки, лук, укроп, гранат и ананас. Они эффективно очищают организм он токсинов.

По словам специалиста по питанию и фармацевтике Нела Берланга, важно не потреблять сахар или насыщенные жиры, а больше есть клетчатки из природных источников - фруктов, овощей, которые должны занимать большую часть тарелки.

Также нужно отказаться от алкоголя и употреблять большое количество воды и увеличить физических упражнений.

Ученый пояснил, что в летнее время года организм особенно истощен дефицитом солнечного света и слишком калорийным питанием, в котором не хватает полезных веществ. Поэтому необходимо употреблять больше продуктов дренирующих и мочегонных, которые помогают выводить токсины.

Какие продукты употреблять

Артишок и сельдерей

Такие продукты имеют высокое содержание клетчатки, улучшают пищеварение и состояние кишечной микрофлоры, помогая телу активнее избавляться от всего вредного.

Баклажан и редис

Овощи обладают желчегонным действием и усиливают процессы пищеварения.

Цуккини

Его потребление увеличивает выработку кишечником полезной слизи, позволяя тракту интенсивнее и мягче очищаться от переваренных масс.

Расторопша

Она способствует правильному функционированию пищеварительной системы и детокса печени.