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Ці продукти потрібно їсти перед прийомом алкоголю, щоб уникнути похмілля

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Неділя 26 грудня 2021 14:25
Ці продукти потрібно їсти перед прийомом алкоголю, щоб уникнути похмілля Які продукти допоможуть уникнути похмілля після свят (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Свята майже завжди пов'язані з прийомом алкогольних напоїв. Деякі продукти здатні знизити негативний вплив спиртного на організм і допомагають уникнути неприємних наслідків у вигляді похмілля.

Які продукти потрібно вживати перед тим, як вживати алкоголь, щоб уникнути похмілля – читайте нижче.

Спаржа. У ній містяться антиоксиданти, які здатні захистити печінку від впливу алкогольних напоїв.

Буряк. Якщо спаржі під рукою не виявилося, додайте в меню звичайний буряк. У ньому теж багато антиоксидантів, які захистять вашу печінку від руйнівного ефекту спиртного.

Авокадо. У цьому фрукті багато здорових і мононасичених жирів, які довго засвоюються. Це допомагає організму сильно знизити швидкість вбирання спиртного.

Банани. У них міститься багато калію, який запобігає електролітний дисбаланс. Досить одного банана перед вживанням алкоголю, щоб уникнути серйозних проблем.

Яйце. Цей продукт дає відчуття ситості та дуже поживний. Це зменшить тягу до надмірностей, які зазвичай проявляються за святковим столом.

Грейпфрут. Сік цього фрукта допомагає підвищити рівень ферментів, які відповідають за хорошу роботу печінки та детоксикацію.

Диня. У ній міститься багато калію і рідини. Якщо використовувати диню як закуску до алкоголю, це істотно знизить побічні ефекти.

Лосось. У цій рибі міститься багато омега-3 жирних кислот. Лосось знижує запалення мозку, яке пов'язане з вживанням алкогольних напоїв.

Ягода. Полуниця і чорниця дуже багаті на поживні речовини та антиоксиданти. Також в них міститься багато рідини, і вони допоможуть уникнути зневоднення організму, яке викликається спиртним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти небезпечно їсти на морозі.

А також ми писали про те, які продукти потрібно їсти перед сном, щоб виспатися.

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