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Эти продукты нужно есть перед приемом алкоголя, чтобы избежать похмелья

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Воскресенье 26 декабря 2021 14:25
Эти продукты нужно есть перед приемом алкоголя, чтобы избежать похмелья Какие продукты помогут избежать похмелья после праздников (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Праздники почти всегда связаны с приемом алкогольных напитков. Некоторые продукты способны снизить негативное воздействие спиртного на организм и помогают избежать неприятных последствий в виде похмелья.

Какие продукты нужно употреблять перед тем, как употреблять алкоголь, чтобы избежать похмелья – читайте ниже.

Спаржа. В ней содержатся антиоксиданты, которые способны защитить печень от воздействия алкогольных напитков.

Свекла. Если спаржи под рукой не оказалось, добавьте в меню обычную свеклу. В ней тоже много антиоксидантов, которые защитят вашу печень от разрушительного эффекта спиртного.

Авокадо. В этом фрукте много здоровых и мононасыщенных жиров, которые долго усваиваются. Это помогает организму сильно снизить скорость впитывания спиртного.

Бананы. В них содержится много калия, который предотвращает электролитный дисбаланс. Достаточно одного банана перед употреблением алкоголя, чтобы избежать серьезных проблем.

Яйца. Этот продукт дает чувство сытости и очень питательный. Это уменьшит тягу к излишествам, которые обычно проявляются за праздничным столом.

Грейпфрут. Сок этого фрукта помогает повысить уровень ферментов, которые отвечают за хорошую работу печени и детоксикацию.

Дыня. В ней содержится много калия и жидкости. Если использовать дыню в качестве закуски к алкоголю, это существенно снизит побочные эффекты.

Лосось. В этой рыбе содержится много омега-3 жирных кислот. Лосось снижает воспаление мозга, которое связано с употреблением алкогольных напитков.

Ягоды. Клубника и черника очень богаты на питательные вещества и антиоксиданты. Также в них содержится много жидкости, и они помогут избежать обезвоживания организма, которое вызывается спиртным.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты опасно есть на морозе.

А также мы писали о том, какие продукты нужно есть перед сном, чтобы выспаться.

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