Названо продукти, які треба їсти перед сном, щоб виспатися

У багатьох перед сном з`являється особливий апетит. Невідомо, з чим саме це пов`язано, але інколи ну дуже хочеться з`їсти чогось смачненького, а потім дуже міцно заснути. Однак це стосується не всіх продуктів.

Тому, які продукти дійсно корисні й дозволені на ніч, читайте в матеріалі нижче .

Так, сон впливає на здоров'я сильніше, ніж хороша фізична форма або той факт, що ви не палите. До того ж недосип може загрожувати зниженням імунітету та виникненням серйозних захворювань.

Важливо, що продукти, які ми їмо, впливають на багато функцій організму, у тому числі й на сон.

Як розповіла лікар-дієтолог Олена Соломатина, деякі продукти варто включити в меню тим, хто має проблеми зі сном. Також потрібно звернути увагу на черешню та вишню, адже ці ягоди містять мелатонін.

Зокрема, при заморожуванні мелатонін у ягодах зберігається. Тому можна купувати заморожену вишню і потроху розморожувати собі щовечора.

Окрім того, варто випивати склянку теплого молока перед сном. Все тому, що у кисломолочних продуктах міститься триптофан, який допоможе швидше заснути та розслабитися.

Зазначається, якщо спати зовсім не хочеться, то можна з'їсти жменю горіхів або трохи зелених овочів.

Ромашка прекрасно бореться з безсонням і знімає напругу. Заспокійлива дія ромашкового чаю пояснюється високим вмістом в кольорах ромашки апигенина - речовини, що позитивно впливає на нервову систему людини.