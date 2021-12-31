Уряд обмежив ціну на газ для виробників соціальних продуктів: скільки платитимуть
Кабінет міністрів ввів граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку, який постачається виробникам соціальних продуктів. Максимальна надбавка до 30 квітня становитиме 24%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 30 грудня 2021 р. № 1435.
Норма постанови розповсюджується на підприємства, основним видом діяльності яких є виробництво наступних товарів:
- Борошно пшеничне вищого сорту
- Молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці)
- Хліб житньо-пшеничний
- Яйця курячі категорії С1
- Птиця (тушка куряча)
Згідно з документом, торговельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб виробників соціальних продуктів встановлюється на рівні не вище 1 відсотка..
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України розробляє механізми підтримки хлібопекарів, а також виробників соціальних продуктів харчування через значене підвищення цін на газ. Також розглядається можливість встановлення максимальних націнок на соціальні продукти.