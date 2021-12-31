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Уряд обмежив ціну на газ для виробників соціальних продуктів: скільки платитимуть

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Україна, П'ятниця 31 грудня 2021 15:41
Уряд обмежив ціну на газ для виробників соціальних продуктів: скільки платитимуть Фото: Ціну газу для виробників соціальних продуктів обмежили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ввів граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку, який постачається виробникам соціальних продуктів. Максимальна надбавка до 30 квітня становитиме 24%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 30 грудня 2021 р. № 1435.

Норма постанови розповсюджується на підприємства, основним видом діяльності яких є виробництво наступних товарів:

  • Борошно пшеничне вищого сорту
  • Молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці)
  • Хліб житньо-пшеничний
  • Яйця курячі категорії С1
  • Птиця (тушка куряча)

Згідно з документом, торговельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб виробників соціальних продуктів встановлюється на рівні не вище 1 відсотка..

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України розробляє механізми підтримки хлібопекарів, а також виробників соціальних продуктів харчування через значене підвищення цін на газ. Також розглядається можливість встановлення максимальних націнок на соціальні продукти.

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