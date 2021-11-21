У Раді прогнозують інфляцію в Україні через ситуацію з енергоринком

В Україні можуть подорожчати товари в магазинах і існує ризик інфляції через підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу, що в підсумку ляже на плечі споживачів продукції, тобто населення. Такий прогноз дав колишній міністр з питань житлово-комунального господарства, а нині народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу " Свобода слова Савіка Шустера ".

Політик зазначив, що зараз в українській енергетиці спостерігається кризова ситуація, яка була створена "завдяки ручному управлінню", і стала наслідком впровадження урядом у 2019 році енергоринку.

Тут варто нагадати, що в Україні з 1 липня 2019-го після її запуску бізнес платить ціну, яка визначається на ринку.

Як заявив Кучеренко, зараз на енергоринку накопичилося 75 мільярдів гривень боргових зобов'язань, і "всі заборгували, держкомпанії у збитках".

Один з гостей передачі бізнесмен, співвласник холдингу "Гідроенергоінвест - Акванова" Ігор Тинний уточнив, що ціни на електроенергію в роздріб для підприємств збільшилися вдвічі до 4,20 грн/кВт-год. Що відгукнеться подорожчанням товарів для покупців.

"Це все впадає в ціну нашої продукції. І ціни зростають - за це заплатить споживач. Тобто ми за це заплатимо інфляцією", - сказав підприємець.

Своєю чергою Кучеренко озвучив прогноз, що коли почнуть палити газ на станціях, ціна за кіловат на годину (електроенергію) при виробництві "виросте ще більше, на превеликий жаль, і ляже на вартість товару".

У новому випуску ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" 19 листопада гості студії - Яніна Соколова, Олександр Турчинов, Олександр Литвиненко, Давид Арахамія та інші - обговорюють довгоочікуване розслідування Bellingcat. Також експерти розказують, чи є при владі ворожі агенти і як зелена енергетика стала засобом тиску на свободу слова.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" українці висловилися про те, чи повинна Україна тимчасово прихистити біженців з білоруського кордону.



Також у студії розповіли, чому так дешево продали завод "Більшовик" у Києві.



А ще у ефірі Вахтанг Кікабідзе розповів про те, як змінилася Україна після Майдану, і чому Путін скоро зрозуміє, що "сюди не треба лізти".



Крім того, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський дав рецепт того, як зробити дороги України безпечними та зменшити смертність внаслідок ДТП.



І дивіться думку українців щодо того, чи стане 1000 гривень від Зеленського стимулом до вакцинації.