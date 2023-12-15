Продукты, в которых почти никогда не истекает срок годности: что можно хранить вечно

Некоторые продукты не имеют срока годности. Они могут сохраняться вечно или очень много лет - в благоприятных условиях. Даже если эти продукты были в ваших шкафчиках несколько лет, вашему здоровью ничего не угрожает.

Растворимый кофе

Те, кто употребляет растворимый кофе нечасто, должны знать, что его можно хранить очень долго. Секрет в том, чтобы разделить кофе на небольшие порции, сложить в морозилку и при необходимости размораживать.

Соль

Чтобы хранить соль очень долго, ее нужно смешать с рисом. Соль гигроскопична, поэтому она должна быть в сухом и прохладном месте.

Ликеры и спиртные напитки

Спирт является дистиллятом, а следовательно, не позволяет бактериям размножаться. Ликеры и спиртные напитки можно хранить в закрытых, свежих и темных местах.

Винный уксус

Такой уксус не имеет срока годности, а еще со временем он не меняет свой вкус. Как и все остальные продукты длительного хранения, его следует держать в сухом и прохладном месте.

Сахар

Это продукт, у которого срок годности никогда не истекает, поскольку в нем не могут размножаться бактерии. Именно поэтому его используют в качестве консерванта для джемов и варенья.

Крахмал

Кукурузный и картофельный крахмал следует хранить плотно закрытыми в сухом и прохладном месте. Срока годности у него нет. Минус - он имеет тенденцию впитывать влагу и запахи лежащих рядом продуктов.

Мед

С течением времени мед может изменить цвет или кристаллизацию, но это не значит, что его нельзя употреблять. Чтобы мед стал более редким, просто поставьте открытую банку на водяную баню. Это правило действует только в том случае, если вы хранили мед закрытыми в прохладном месте.

Кленовый сироп

Его можно держать в морозильной камере, чтобы он хранился подольше. Если вы используете его нечасто, можно разделить на небольшие порции и сложить в морозилку.

Бобовые

Они принадлежат к продуктам, которые хранятся очень долго. Они могут быть сухими или консервированными. Главное - хранить их в сухом и прохладном месте.

Рис, овес

Эти продукты могут храниться годами, если их поставить в сухое и прохладное место, защищенное от насекомых и пыли. Крупы должны быть закрыты герметично.