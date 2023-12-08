5 разрекламированных товаров для дома, которые вам точно не нужны

Реклама в интернете, видеоролики в Instagram или TikTok от специалистов по организации пространства, фильмы и фото из разных статей - все это побуждает нас покупать различные товары для организации пространства. Однако универсальных советов нет и то, что кто-то был в восторге от какого-то продукта, совершенно не значит, что и нам это действительно нужно.

Какие предметы для дома покупать не стоит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рекомендации профессиональных организаторов в Real Simple.

Перегородки для ящиков

В интернете полно предложений с моющимися перегородками для ящиков комода. Мы часто покупаем что-то для шкафа или комода, чтобы улучшить там организацию нашего пространства. Однако такие перегородки покупать не стоит. По словам профессионального организатора Дженнифер Дюбуа, несмотря на всю популярность, такие перегородки не стоят потраченных средств.

Они непрактичны, не держат форму и со временем будут выглядеть неряшливо. Их сложно выбрать нужного размера и по факту они подходят только для одинаковых рубашек или свитеров.

Прозрачные контейнеры для кладовой

"Мы не рекомендуем использовать все прозрачные контейнеры, потому что может быть сложно поддерживать обтекаемый вид без постоянной уборки. Визуальный беспорядок может разочаровать людей в их организационной задаче", - говорят профессионалы.

Также они рекомендуют использовать контейнеры из дерева или ротанга, проволочные корзины или контейнеры из непрозрачного пластика.

Органайзеры для столовых приборов

Еще одно больное место - ящик для посуды. На рынке полно различных лотков для столовых приборов. Но один из них приобрел особую популярность - вертикальное хранение, которое складывается и переставляет ячейки. В теории это звучит здорово, но на деле этот девайс абсолютно бесполезен.

Большинство ящиков для посуды довольно неглубокие, поэтому такой органайзер будет задевать верх и стенки, ящик будет плохо закрываться и открываться. Возьмите лучше бамбуковый поднос для посуды.

Бархатные вешалки

Самое лучше решение для переполненного шкафа - это тонкие вешалки. Избегайте разрекламированные бархатные. Их тонкий профиль и цепкий материал - это плюс, но у них масса других недостатков.

Никогда не следует вешать влажную или мокрую одежду на бархатные вешалки, так как краска бархата может испортить вашу одежду. Бархатные вешалки имеют рыхлые волокна, которые могут попасть на вашу одежду.

А еще к этому материалу прилипает мусор и пыль, они быстро становятся грязными, их труднее чистить, чем пластиковое. Поэтому берите тонкие пластиковые или металлические.

Узкие органайзеры для обуви

Из-за разнообразия и неправильной формы обувь, как известно, представляет собой сложную категорию для организации хранения. Чтобы шкаф выглядел аккуратно, дайте каждой паре возможность дышать. А это значит, что следует избегать узких контейнеров для обуви.

Дополнительное место в шкафу может показаться соблазнительным, но если вы внимательно посмотрите на рекламные фото и видео, то обнаружите, что там везде разложен один и тот же тип обуви.

На самом деле пара кроссовок, босоножек или туфель на каблуке не будут помещаться рядом. Продукты для организации вашего обувного пространства должно подходить для любой обуви, а не только для конкретной.