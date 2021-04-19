ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чи продовжать навчальний рік через карантин: експерт дав відповідь

Новость на русском → Понеділок 19 квітня 2021 14:11
Чи продовжать навчальний рік через карантин: експерт дав відповідь Фото: Чи продовжать навчальний рік через карантин (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Навчальний рік через карантин можуть продовжувати, якщо буде необхідність. Але таке рішення приймає влада на місцях. Про дистанційну освіту, її недоліки і причини зниження рівня знань, розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Про це йдеться в сюжеті Сніданку з 1+1.

Скільки повинен тривати навчальний рік

Сергій Горбачов зазначив, що навчальний рік в школах за законом триває до 30 червня. А навчання має тривати не менше 175 навчальних днів протягом року.

Освітній омбудсмен каже, що це все дуже індивідуально. Залежить від того, де саме це буде зроблено.

"За законом навчальний рік триває до 30 червня. Але якщо школа або управління/департамент освіти вирішить продовжити навчальний рік, вони мають на це право",
- сказав Горбачов.

Чому на дистанційній освіті погіршується успішність школярів

Омбудсмен додав, що дистанційна освіта - не так погано, як нам здається. Він пояснив, що освіта успішно працює за певною схемою і алгоритмах. Але коли щось різко змінюється, потрібно час, щоб перебудуватися.

"Діти звикли бачити вчителя, спілкуватися з учителем. Раптово їх цієї можливості позбавили. І це вплинуло на освіту в усьому світі, в тому числі і в Україні", - розповідає Горбачов.

Експерт каже, що зниження знань є, але до такої форми освіти потрібно підлаштуватися.

Раніше ми писали, що у Києві на Великдень посилять карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Карантин
LITE
Свято 19 квітня: який сьогодні день, що не можна робити і найсуворіші прикмети
Свято 19 квітня: який сьогодні день, що не можна робити і найсуворіші прикмети