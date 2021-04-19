Продолжат ли учебный год из-за карантина: эксперт дал ответ

Учебный год из-за карантина могут продлевать, если будет необходимость. Но такое решение принимает власть на местах. Про дистанционное образование - его недостатки и причины снижения уровня знаний, рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Сколько должен длиться учебный год

Сергей Горбачев отметил, что учебный год в школах по закону длится до 30 июня. А обучение должно продолжаться не меньше 175 учебных дней в течение года.

Образовательный омбудсмен говорит, что это все очень индивидуально. Зависит от того, где именно это будет сделано.

"По закону учебный год длится до 30 июня. Но если школа или управление/департамент образования решит продлить учебный год, они имеют на это право",

- сказал Горбачев.

Почему на дистанционном образовании ухудшается успеваемость школьников

Омбудсмен добавил, что дистанционное образование - не так плохо, как нам кажется. Он пояснил, что образование успешно работает по определенной схеме и алгоритмах. Но когда что-то резко меняется, нужно время, чтобы перестроиться.

"Дети привыкли видеть учителя, общаться с учителем. Внезапно их этой возможности лишили. И это повлияло на образование во всем мире, в том числе и в Украине", - рассказывает Горбачев.

Эксперт говорит, что снижение знаний есть, но к такой форме образования нужно подстроиться.