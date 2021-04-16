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У Києві на Великдень посилять карантин: з'явилася заява влади

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 13:35
У Києві на Великдень посилять карантин: з'явилася заява влади Фото: Карантин у Києві на Великдень можуть посилити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві готують нові карантинні обмеження на Великдень і травневі свята, щоб уникнути поширення коронавірусу і зменшити завантаженість лікарень.

Таку заяву зробив Віталій Кличко під час брифінгу, 16 квітня.

За словами градоначальника, поки що якихось помітних поліпшень ситуації з коронавірусом не спостерігається. Кількість випадків не зменшується, не стає менше і госпіталізованих у важкому стані. А ось кількість смертей збільшується.

Також у лікарнях досі велика кількість важких хворих, які потребують кисневої підтримки", - підкреслив Кличко.

Він додав, що після введення строгих обмежень ситуація дещо стабілізувалася, але все ще залишається складною. Тому на свята будуть вводити додаткові обмеження.

"У нас попереду великодні свята і ми вже готуємо додаткові протиепідемічні заходи і норми, щоб після свят не сталося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо", - заявив мер.

Які обмеження діють з 5 по 30 квітня

  • Весь громадський транспорт, і наземний, і метро - працюють за спеціальними перепустками.
  • Школи і дитячі сади - закриті.
  • Заклади громадського харчування працюють тільки на винос або доставку.
  • Продуктові ярмарки проводити заборонено.

Як діяв карантин на Великдень у минулому році

Трансляції святкових богослужінь рекомендували дивитися онлайн, а від походу до церкви - утриматися.

Під час богослужінь у церкві могли бути максимум 10 осіб. Це люди, які забезпечували службу і допомагали її проводити, а також ті, хто забезпечував трансляції онлайн.

У поминальні дні були закриті всі кладовища в місті.

У місті правоохоронці посилено патрулювали, перевіряючи дотримання карантинних заходів.

Нагадаємо, що карантин в Києві продовжили до 30 квітня включно.

Раніше Віталій Кличко також показав, що відбувається в одній з дитячих інфекційних лікарень Києва.

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