У Києві на Великдень посилять карантин: з'явилася заява влади
У Києві готують нові карантинні обмеження на Великдень і травневі свята, щоб уникнути поширення коронавірусу і зменшити завантаженість лікарень.
Таку заяву зробив Віталій Кличко під час брифінгу, 16 квітня.
За словами градоначальника, поки що якихось помітних поліпшень ситуації з коронавірусом не спостерігається. Кількість випадків не зменшується, не стає менше і госпіталізованих у важкому стані. А ось кількість смертей збільшується.
Також у лікарнях досі велика кількість важких хворих, які потребують кисневої підтримки", - підкреслив Кличко.
Він додав, що після введення строгих обмежень ситуація дещо стабілізувалася, але все ще залишається складною. Тому на свята будуть вводити додаткові обмеження.
"У нас попереду великодні свята і ми вже готуємо додаткові протиепідемічні заходи і норми, щоб після свят не сталося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо", - заявив мер.
Які обмеження діють з 5 по 30 квітня
- Весь громадський транспорт, і наземний, і метро - працюють за спеціальними перепустками.
- Школи і дитячі сади - закриті.
- Заклади громадського харчування працюють тільки на винос або доставку.
- Продуктові ярмарки проводити заборонено.
Як діяв карантин на Великдень у минулому році
Трансляції святкових богослужінь рекомендували дивитися онлайн, а від походу до церкви - утриматися.
Під час богослужінь у церкві могли бути максимум 10 осіб. Це люди, які забезпечували службу і допомагали її проводити, а також ті, хто забезпечував трансляції онлайн.
У поминальні дні були закриті всі кладовища в місті.
У місті правоохоронці посилено патрулювали, перевіряючи дотримання карантинних заходів.
Нагадаємо, що карантин в Києві продовжили до 30 квітня включно.
Раніше Віталій Кличко також показав, що відбувається в одній з дитячих інфекційних лікарень Києва.