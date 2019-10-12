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Продаж землі в Україні: в чому суть закону

STYLERЖиття    12.10.2019 - 19:24
Продаж землі в Україні: в чому суть закону
Продаж землі в Україні - суть законопроекту (колаж РБК-Україна)

Новий законопроект про продаж землі в Україні передбачає обмеження та санкції

В новому законопроекті про продаж землі в Україні говориться, що передбачається перехідний період при відкритті ринку сільгоспземель. Про це йдеться в тексті законопроекту № 2178-10 та пояснювальній записці до нього, які вже опубліковані на офіційному сайті Верховної Ради.

Як повідомляється в тексті законопроекту, пробний період планують продовжити до 1 січня 2024 року. У цей період іноземці не зможуть купувати українські поля. Заборона буде поширюватися і на зареєстровані в Україні компанії, кінцевими бенефіціарами яких є не громадяни нашої країни. Не будуть допускатися до купівлі землі та особи без громадянства. Але виключення будуть для тих фірм, які вже працюють на українській землі не менше трьох років. Вони зможуть придбати українські сільгоспземлі, які їм здаються в оренду. Такі орендарі матимуть переважне право придбати земельну ділянку.

"Вимоги не поширюються на випадки придбання у власність земельних ділянок їх орендарями, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, якщо з моменту державної реєстрації юридичної особи – набувача права власності минуло не менше трьох років, а також на випадки придбання у власність зазначеними особами земельних ділянок", – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Продаж землі в Україні: в чому суть закону

Продаж землі в Україні (фото: pixabay.com)

Ініціюються і обмеження на кількість придбаної землі – ліміт прописаний на рівні 8% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України.

Також документ пропонує встановлювати мінімальну стартову ціну продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах. Ця ціна повинна бути не нижче нормативної грошової оцінки.

Крім того, закон "Про санкції" доповнюється новим видом санкцій - "заборона на придбання у власність земельних ділянок".

Продаж землі в Україні: в чому суть закону

Продаж землі в Україні (фото: pixabay.com)

"Такі санкції вводяться рішенням президента України за поданням Ради національної безпеки і оборони України і затверджуються постановою Верховної Ради України. Під санкції можуть підпадати іноземні держави, невизначене коло осіб певної діяльності (секторальні санкції) і окремі юридичні і фізичні особи", – наголошується в пояснювальній записці.

Нагадаємо, що Зеленський підтримує відстрочку на продаж землі іноземцям.

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