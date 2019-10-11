У Раду внесли понад 10 законопроектів про ринок землі

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У найближчі тижні усі проекти розгляне аграрний комітет

У Верховній раді України зареєстрували 11 законопроектів щодо запровадження ринку землі у державі. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Зокрема, голова комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський заявив, що учора, 10 жовтня, закінчився термін подачі альтернативних законопроектів до законопроекту, внесеного Кабінетом міністрів, пов’язаного з обігом земель.

"Ці всі законопроекти, а їх зараз 11, будуть надалі обговорюватися не тільки комітетом, а й іншими учасниками ринку і всіма громадянами, і буде знайдено спільне рішення, у якому будуть враховані інтереси усіх, щоб обіг земель був прозорим, і були враховані інтереси і пайовиків, і тих підприємств, які піднімали і піднімають цю галузь", - сказав глава комітету.

Сольський також підкреслив, що ближчими тижнями усі зареєстровані законопроекти будуть розглядатися і аналізуватися у комітеті. За його словами, паралельно буде йти обговорення у суспільстві з усіма задіяними і зацікавленими сторонами.

"Я схиляюсь до напрацювання комплексного законопроекту на основі усіх запропонованих", - додав парламентар.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що після скасування мораторію на продаж землі на деякий час необхідно закрити доступ до покупки землі для іноземців.

Як писало РБК-Україна раніше, 73% українців виступили проти продажу землі, про що свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг". Підтримують введення продажу земель 19%, 8% - не визначились.

Підкреслимо, Верховна рада України включила до порядку денного основної законопроект №2178 і альтернативні до нього про ринок землі.