У закон про скасування мораторію на продаж землі внесуть зміни

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський повідомив, що не підпише закон, який не влаштовує селян

Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону повідомив, що в закон про скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі будуть вносити правки. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, він не буде підписувати закон, який не влаштовує селян.

"Ми обговорювали це з фермерами, обговорювали з прем'єр-мінстр. Я думаю, що буде відстрочка (продажу землі - ред.) іноземцям, поки всі українці не будуть задоволені. Ці дві речі, вони головні. Мені все одно, яким чином ми це зробимо, ми можемо відкликати закон. Я думаю, що так і буде. Приймати закон у тому вигляді, який не влаштовує селян, приймати і ми підписувати не будемо. Найближчим часом сядуть і будуть вносити правки. Цієї редакції закону не буде", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підтримав відстрочку на продаж землі іноземцям. За його словами, після скасування мораторію на продаж землі на деякий час необхідно закрити доступ до купівлі землі для іноземців. Заборона на продаж має триває протягом декількох років земля.